Roland Garros 2025 oggi: orari 29 maggio, ordine di gioco, tv, streaming

Oggi, giovedì 29 maggio, nuova giornata di incontri nel Roland Garros 2025. Assisteremo agli incontri di secondo turno della parte alta del tabellone maschile e della parte bassa di quello femminile. Jannik Sinner sarà nuovamente in campo e affronterà il francese Richard Gasquet nel secondo incontro sul Philippe Chatrier.

Una partita sulla carta alla portata del n.1 del mondo che vorrà alzare il livello di gioco dopo il suo esordio contro l’altro francese Arthur Rinderknech. Il campo-6 sarà molto italiano poi per via dei match di Elisabetta Cocciaretto contro la russa Ekaterina Alexandrova e soprattutto del derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Una partita che si preannuncia particolarmente equilibrata, aperta a qualsiasi risultato.

Giornata nella quale vi saranno anche match interessanti come la sfida tra il britannico Jack Draper e il francese Gael Monfils nella sessione serale. Sul Suzanne-Lenglen Novak Djokovic sarà opposto al francese Corentin Moutet e la partita si preannuncia spettacolare.

La giornata di incontri del Roland Garros di oggi sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport1 HD e su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dei match di Sinner e di Cobolli-Arnaldi.

ROLAND GARROS OGGI ORDINE DI GIOCO

Giovedì 29 maggio

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Ann Li USA vs Jessica Pegula USA

Jannik Sinner ITA vs Richard Gasquet FRA

Madison Keys USA vs Katie Boulter GBR

Gael Monfils FRA vs Jack Draper GBR (ore 20:15)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Jaume Munar ESP vs Arthur Fils FRA

Tereza Valentova CZE vs Coco Gauff USA

Corentin Moutet FRA vs Novak Djokovic SRB

Daria Kasatkina AUS vs Leolia Jeanjean FRA

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Mirra Andreeva — vs Ashlyn Krueger USA

Alexander Zverev GER vs Jesper De jong NED

Elena-Gabriela Ruse ROU vs Paula Badosa ESP

Jacob Fearnley GBR vs Ugo Humbert FRA

Court 14 – Ore: 11:00

Alex De minaur AUS vs Alexander Bublik KAZ

Barbora Krejcikova CZE vs Veronika Kudermetova —

Joao Fonseca BRA vs Pierre-Hugues Herbert FRA

Victoria Azarenka — vs Sofia Kenin USA

Court 7 – Ore: 11:00

Henrique Rocha POR vs Jakub Mensik CZE

Andrey Rublev — vs Adam Walton AUS

Anhelina Kalinina UKR vs Lois Boisson FRA

Alycia Parks USA vs Elsa Jacquemot FRA

Court 6 – Ore: 11:00

Magdalena Frech POL vs Marketa Vondrousova CZE

Elisabetta Cocciaretto ITA vs Ekaterina Alexandrova —

Flavio Cobolli ITA vs Matteo Arnaldi ITA

Denis Shapovalov CAN vs Filip Misolic AUT

Court 3 – Ore: 11:00

Fanny Stollar HUN / Irina Khromacheva — vs Saisai Zheng CHN / Xinyu Wang CHN

Andres Molteni ARG / Maximo Gonzalez ARG vs David Pel NED / Jakub Paul SUI

Fabian Marozsan HUN / Mattia Bellucci ITA vs Marcos Giron USA / Jenson Brooksby USA

Evan King USA / Taylor Townsend USA vs Gregoire Jacq FRA / Jessika Ponchet FRA

Court 4 – Ore: 11:00

Tim Puetz GER / Kevin Krawietz GER vs Piotr Matuszewski POL / Karol Drzewiecki POL

Joran Vliegen BEL / Ariel Behar URU vs Edouard Roger-vasselin FRA / Hugo Nys MON

Anna Siskova CZE / Kamilla Rakhimova — vs Dayana Yastremska UKR / Nadiia Kichenok UKR

Court 5 – Ore: 11:00

Harold Mayot FRA / Arthur Cazaux FRA vs Rajeev Ram USA / Jamie Murray GBR

Patrik Rikl CZE / Petr Nouza CZE vs Henry Patten GBR / Harri Heliovaara FIN

Jelena Ostapenko LAT / Su-Wei Hsieh TPE vs Marketa Vondrousova CZE / Marie Bouzkova CZE

Ashlyn Krueger USA / Hailey Baptiste USA vs Diana Shnaider — / Mirra Andreeva —

Court 8 – Ore: 11:00

Aleksandar Vukic AUS / James Duckworth AUS vs Jean-julien Rojer NED / Skander Mansouri TUN

John-Patrick Smith AUS / Fernando Romboli BRA vs Stefanos Tsitsipas GRE / Petros Tsitsipas GRE

Luca Sanchez FRA / Julie Belgraver FRA vs Marcelo Arevalo ESA / Shuai Zhang CHN

Julian Cash GBR / Ellen Perez AUS vs Lloyd Glasspool GBR / Giuliana Olmos MEX

Court 9 – Ore: 11:00

Emma Lene FRA / Sarah Iliev FRA vs Sabrina Santamaria USA / Maia Lumsden GBR

Hailey Baptiste USA vs Nao Hibino JPN

Gabriel Diallo CAN vs Tallon Griekspoor NED

Katarzyna Piter POL / Monica Niculescu ROU vs Yulia Putintseva KAZ / Leylah Fernandez CAN

Court 10 – Ore: 11:00

Joe Salisbury GBR / Tereza Mihalikova SVK vs Michael Venus NZL / Erin Routliffe NZL

Ellen Perez AUS / Storm Hunter AUS vs Demi Schuurs NED / Asia Muhammad USA

Alexandre Muller FRA / Giovanni Mpetshi perricard FRA vs Sem Verbeek NED / Andre Goransson SWE

Harri Heliovaara FIN / Anna Danilina KAZ vs Sander Gille BEL / Storm Hunter AUS

Court 11 – Ore: 11:00

Marie Bouzkova CZE vs Sonay Kartal GBR

Qianhui Tang CHN / Makoto Ninomiya JPN vs Harmony Tan FRA / Elixane Lechemia FRA

Neal Skupski GBR / Desirae Krawczyk USA vs Kevin Krawietz GER / Timea Babos HUN

Jesper De jong NED / Zizou Bergs BEL vs Arthur Rinderknech FRA / Nuno Borges POR

Court 12 – Ore: 11:00

John Peers AUS / Matthew Ebden AUS vs Kyrian Jacquet FRA / Ugo Blanchet FRA

Robin Montgomery USA vs Jessica Bouzas maneiro ESP

Alexander Shevchenko KAZ vs Ethan Quinn USA

Varvara Gracheva FRA / Jessica Bouzas maneiro ESP vs Liudmila Samsonova — / Nicole Melichar-martinez USA

Court 13 – Ore: 11:00

Jiri Lehecka CZE vs Alejandro Davidovich fokina ESP

Joanna Garland TPE vs Yulia Putintseva KAZ

Cameron Norrie GBR vs Federico Gomez ARG

Elise Mertens BEL / Veronika Kudermetova — vs Alexandra Panova — / Jaqueline Cristian ROU

Court TBA 1 – Ore: 19:00

Nicolas Mahut FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA vs Andrea Vavassori ITA / Simone Bolelli ITA

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport (match Sinner e Cobolli-Arnaldi)