Roland Garros 2025 oggi: orari 28 maggio, ordine di gioco, tv, streaming

Quest’oggi, mercoledì 28 maggio, va in scena la quarta giornata del Roland Garros 2025. Day-4 in cui cominceranno finalmente i match di secondo turno per quanto riguarda il singolare maschile e femminile, con tre azzurri in campo per provare ad inseguire il pass per i sedicesimi di finale nel torneo più importante della stagione su terra battuta, valevole come secondo Slam in calendario dopo gli Australian Open.

Jasmine Paolini aprirà il programma odierno del Philippe Chatrier sfidando l’ostica australiana Ajla Tomljanovic dopo aver fatto più fatica del previsto a superare al debutto la cinese Yue Yuan, mentre Lorenzo Musetti sarà il grande favorito nel primo incontro di oggi sul Simonne Mathieu contro l’abbordabile colombiano Daniel Galan.

Sullo stesso campo, nel terzo match di giornata, vedremo in azione anche il qualificato Matteo Gigante contro il forte greco Stefanos Tsitsipas. Grande attesa inoltre per l’esordio nel torneo delle campionesse olimpiche di doppio Sara Errani e Jasmine Paolini, impegnate sul Court 2 contro la coppia formata dalla bielorussa Azarenka e dalla neozelandese Routliffe.

La quarta giornata del Roland Garros partirà dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e 2 per l’intero arco di svolgimento, oltre che in diretta streaming su Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una vasta gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025: ORDINE DI GIOCO

Mercoledì 28 maggio

Court Philippe Chatrier

Ore 12:00 Paolini (ITA)-Tomljanovic (AUS) – 2° turno donne

Maroszan (HUN)-Alcaraz (ESP) – 2° turno uomini

Raducanu (GBR)-Swiatek (POL) – 2° turno donne

Ore 20:15 Nava (USA)-Rune (DEN) – 2° turno uomini, sessione serale

Court Suzanne Lenglen

Ore 11:00 Arango (COL)-Zheng (CHN) – 2° turno donne

Ruud (NOR)-Borges (POR) – 2° turno uomini

Mpetshi Perricard (FRA)-Dzumhur (BIH) – 2° turno uomini

Sabalenka-Teichmann (SUI) – 2° turno donne

Court Simonne Mathieu

Ore 11:00 Musetti (ITA)-Galan (COL) – 2° turno uomini

Bondar (HUN)-Svitolina (UKR) – 2° turno donne

Gigante (ITA)-Tsitsipas (GRE) – 2° turno uomini

Rybakina (KAZ)-Jovic (SRB) – 2° turno donne

Court 14

Ore 11:00 Golubic (SUI)-Anisimova (USA) – 2° turno donne

Halys (FRA)-Kecmanovic (SRB) – 2° turno uomini

Fucsovics (HUN)-Paul (USA) – 2° turno uomini

Shnaider-Yastremska (UKR) – 2° turno donne

Court 7

Ore 11:00 Lys (GER)-Mboko (CAN) – 2° turno donne

Khachanov-Ofner (AUT) – 2° turno uomini

Dolehide (USA)-Ostapenko (LAT) – 2° turno donne

Tiafoe (USA)-Carreno Busta (ESP) – 2° turno uomini

Court 6

Ore 11:00 Tabilo (CHL)-Popyrin (AUS) – 2° turno uomini

Vekic (CRO)-Pera (USA) – 2° turno donne

Collins (USA)-Danilovic (SRB) – 2° turno donne

Brooksby (USA)-Korda (ESP) – 2° turno uomini

Court 2

3° match dalle 11:00 Errani/Paolini (ITA)-Azarenka/Routliffe (NZL) – 1° turno doppio donne

Court 3

2° match dalle 11:00 Bronzetti (ITA)/Li (USA)-Belgraver (FRA)/Boisson (FRA) [WC] – 1° turno doppio donne

Court 5

Ore 11:00 Bucsa (ESP)/Moratelli (ITA)-Alexandrova/Stearns (USA) – 1° turno doppio donne

Court 9

2° match dalle 11:00 Opelka (USA)-Navone (ARG) – 2° turno uomini

Court 12

Ore 11:00 J.Cerundolo (ARG)-Medjedovic (SRB) – 2° turno uomini

Starodubtseva (UKR)-Potapova – 2° turno donne

4° match Romero Gormaz (ESP)-Samsonova – 2° turno donne

Court 13

Ore 11:00 Kopriva (CZE)-Altmaier (GER) – 2° turno uomini

Tauson (DEN)-Rus (NED) – 2° turno donne

Bejlek (CZE)-Cristian (ROU)- 2° turno donne

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 dalle 11.00 alle 21.00, Eurosport1 dalle 17.45 alle 23.30

Diretta streaming: discovery+ (tutti i campi); Sky Go, NOW e DAZN (feed di Eurosport 1 e 2).

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match).