Roland Garros 2025 oggi: orari 26 maggio, ordine di gioco, tv, streaming

Seconda giornata in arrivo al Roland Garros, dove si apre anche la strada per i detentori del titolo, rispettivamente Iga Swiatek (che apre il programma sul Court Philippe Chatrier) e Carlos Alcaraz, del quale parleremo a breve per una circostanza un po’ particolare.

In Italia obiettivi puntati su Jannik Sinner, che debutterà nella sessione serale sul centrale contro il francese Arthur Rinderknech nel giorno in cui i francesi potrebbero celebrare l’ultima di Richard Gasquet. Si diceva di Alcaraz: per il murciano debutto con Giulio Zeppieri, che lo fece soffrire parecchio tre anni fa ad Umago in semifinale, ma è ovvio che le circostanze sono diverse anche per il pontino. Apre la giornata sul campo 13 Luciano Darderi contro l’USA Sebastian Korda, mentre entreranno in scena nella parte finale sia Elisabetta Cocciaretto, attesa dall’altra giocatrice a stelle e strisce Taylor Townsend, che Lucia Bronzetti, che deve tentare il colpo con la russa Ekaterina Alexandrova.

La seconda giornata del Roland Garros partirà dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e 2 per l’intero arco di svolgimento, oltre che in diretta streaming su Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una vasta gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025: ORDINE DI GIOCO

Lunedì 26 maggio

Court Philippe Chatrier

Ore 12:00 Sramkova (SVK)-Swiatek (POL) [5] – 1° turno donne

Osaka (JPN)-Badosa (ESP) [10] – 1° turno donne

Atmane (FRA) [WC]-Gasquet (FRA) [WC] – 1° turno uomini

Ore 20:15 Sinner (ITA) [1]-Rinderknech (FRA) – 1° turno uomini, sessione serale

Court Suzanne Lenglen

Ore 11:00 Bouzas Maneiro (ESP)-Navarro (USA) [9] – 1° turno donne

Zeppieri (ITA) [Q]-Alcaraz (ESP) [2] – 1° turno uomini

Garcia (FRA)-Pera (USA) – 1° turno donne

Jarry (CHI)-Fils (FRA) [14] – 1° turno uomini

Court Simonne Mathieu

Ore 11:00 Ruud (NOR) [7]-Ramos-Viñolas (ESP) [Q] – 1° turno uomini

Altmaier (GER)-Fritz (USA) [4] – 1° turno uomini

Monnet (FRA) [Q]-Boulter (GBR) – 1° turno donne

Keys (USA)-Saville (AUS) [Q] – 1° turno donne

Court 14

Ore 11:00 Rybakina (KAZ) [12]-Riera (ARG) [Q] – 1° turno donne

Parry (FRA) [WC]-Montgomery (USA) – 1° turno donne

Fearnley (GBR)-Wawrinka (SUI) [WC] – 1° turno uomini

O’Connell (AUS)-Humbert (FRA) [22] – 1° turno uomini

Court 7

Ore 11:00 Gaston (FRA)-Humbert (FRA) [Q] – 1° turno uomini

Bautista Agut (ESP)-Rune (DEN) [10] – 1° turno uomini

Krejcikova (CZE) [15]-Maria (GER) – 1° turno donne

Jeanjean (FRA) [WC]-Begu (ROU) – 1° turno donne

NP ore 17:00 Townsend (USA) [LL]-Cocciaretto (ITA) – 1° turno donne

Court 6

Ore 11:00 Nishioka (JPN)-Popyrin (AUS) [25] – 1° turno uomini

Etcheverry (ARG)-Tsitsipas (GRE) [20] – 1° turno uomini

Kasatkina (AUS) [17]-Siniakova (CZE) – 1° turno donne

Rus (NED)-Osorio (COL) – 1° turno donne

Court 4

Ore 11:00 Kecmanovic (SRB)-Baez (ARG) – 1° turno uomini

Lehecka (CZE)-Thompson (AUS) – 1° turno donne

Ruse (ROU)-Kessler (USA) – 1° turno donne

Tauson (DEN) [22]-Linette (POL) – 1° turno donne

Court 5

Ore 11:00 Korpatsch (GER) [Q]-Starodubtseva (UKR) [LL] – 1° turno donne

Llamas Ruiz (ESP) [Q]-Davidovich Fokina (ESP) [26] – 1° turno uomini

Misolic (AUT) [Q]-Bu (CHN) – 1° turno uomini

Dolehide (USA)-Minnen (BEL) – 1° turno donne

Court 8

Ore 11:00 Raducanu (GBR)-Xinyu Wang (CHN) – 1° turno donne

Collins (USA)-Burrage (GBR) – 1° turno donne

Ofner (AUS)-Struff (GER) – 1° turno uomini

Giron (USA)-Griekspoor (NED) – 1° turno uomini

Court 9

Ore 11:00 Tabilo (CHI)-Cazaux (FRA) [WC] – 1° turno uomini

Tomljanovic (AUS)-Joint (AUS) – 1° turno donne

Shapovalov (CAN) [27]-Martinez (ESP) – 1° turno uomini

Bronzetti (ITA)-Alexandrova [20] – 1° turno donne

Court 12

Ore 11:00 V. Kudermetova-Tomova (BUL) – 1° turno donne

Sherif (EGY)-Samsonova [19] – 1° turno donne

Khachanov [24]-Vukic (AUS) – 1° turno uomini

Ugo Carabelli (ARG)-Munar (ESP) – 1° turno uomini

Court 13

Ore 11:00 Darderi (ITA)-Korda (USA) [23] – 1° turno uomini

Cristian (ROU)-Birrell (AUS) – 1° turno donne

F. Cerundolo (ARG) [18]-Diallo (CAN) – 1° turno uomini

P. Kudermetova-Ostapenko (LAT) [21] – 1° turno donne

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2 (intera giornata)

Diretta streaming: Discovery+ (tutti i campi); Sky Go e DAZN (feed di Eurosport 1 e 2)

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)