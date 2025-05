Roland Garros 2025 oggi: orari 25 maggio, ordine di gioco, tv, streaming

Ci siamo: il Roland Garros è prossimo a prendere il via. Ai nastri di partenza il secondo Slam dell’anno, ricco di temi, motivazioni e anche di quel tipo di insicurezza sui vincitori finali che da un’era (di Nadal) non si aveva.

In campo sei azzurri. Sullo Chatrier, il centrale parigino, c’è subito l’esordio di Lorenzo Musetti, da favorito contro il tedesco Yannick Hanfmann, mentre il serale è di Lorenzo Sonego nel remake dei quarti di Melbourne (e del 1° turno proprio qui, nel 2023) contro Ben Shelton. Sul Lenglen debutto anche per Jasmine Paolini, attesa dalla cinese Yue Yuan. Sui campi esterni Matteo Gigante può sognare con il libanese Benjamin Hassan, mentre Luca Nardi dovrà cercare di superare l’ostico ungherese Fabian Marozsan. Chance anche per Lucrezia Stefanini contro la svizzera Jil Teichmann.

La prima giornata del Roland Garros partirà dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 2 e, dalle 17:45, anche su Eurosport 1, oltre che in diretta streaming su Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una vasta gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025: ORDINE DI GIOCO

Domenica 25 maggio

Court Philippe Chatrier

Ore 12:00 Sabalenka [1]-Rakhimova – 1° turno donne

Pavlyuchenkova-Zheng (CHN) [8] – 1° turno done

Musetti (ITA) [8]-Hanfmann (GER) [Q] – 1° turno uomini

Ore 20:15 Shelton (USA) [13]-Sonego (ITA) – 1° turno uomini, sessione serale

Court Suzanne Lenglen

Ore 11:00 Sonmez (TUR)-Svitolina (UKR) [13] – 1° turno donne

Mpetshi Perricard (FRA) [30]-Bergs (BEL) – 1° turno uomini

Tiafoe (USA) [15]-Safiullin – 1° turno uomini

Paolini (ITA) [4]-Yuan (CHN) – 1° turno donne

Court Simonne Mathieu

Ore 11:00 Moller (DEN) [LL]-Paul (USA) [12] – 1° turno uomini

Shnaider [11]-Sobolieva (UKR) [Q] – 1° turno donne

Vekic (CRO) [18]-Blinkova – 1° turno donne

Machac (CZE) [21]-Halys (FRA) – 1° turno uomini

Court 14

Ore 11:00 Navone (ARG)-Nakashima (USA) [28] – 1° turno uomini

Michelsen (USA) [32]-J. M. Cerundolo (ARG) – 1° turno uomini

Stojanovic (SRB) [Q]-Anisimova (USA) [16] – 1° turno donne

Kostyuk (UKR) [26]-Bejlek (CZE) [Q] – 1° turno donne

Court 7

Ore 11:00 Kvitova (CZE)-Golubic (SUI) – 1° turno donne

Opelka (USA)-Hijikata (AUS) – 1° turno uomini

Romero Gormaz (ESP) [Q]-Rakotomanga Rajaonah (FRA) [WC] – 1° turno donne

Nava (USA) [WC]-van de Zandschulp (NED) – 1° turno uomini

Court 6

Ore 11:00 Stearns (USA) [28]-Lys (GER) – 1° turno donne

Eala (PHI)-Arango (COL) – 1° turno donne

Royer (FRA) [WC]-Galan (COL) [LL] – 1° turno uomini

Jacquet (FRA) [Q]-Borges (POR) – 1° turno uomini

Court 8

Ore 11:00 Majchrzak (POL)-Medjedovic (SRB) – 1° turno uomini

Stefanini (ITA) [Q]-Teichmann (SUI) – 1° turno donne

Marozsan (HUN)-Nardi (ITA) – 1° turno uomini

Danilovic (SRB)-Fernandez (CAN) [27] – 1° turno donne

Court 9

Ore 11:00 Mboko (CAN) [Q]-Sun (NZL) – 1° turno donne

Yastremska (UKR)-Aiava (AUS) [WC] – 1° turno donne

Kopriva (CZE)-Monteiro (BRA) – 1° turno uomini

Brooskby (USA)-Faria (POR) – 1° turno uomini

Court 12

Ore 11:00 Fucsovics (HUN)-Schoolkate (AUS) [WC] – 1° turno uomini

Tirante (ARG) [LL]-Dzumhur (BIH) – 1° turno uomini

Jovic (USA) [WC]-Zarazua (MEX) – 1° turno donne

Court 13

Ore 11:00 Siegemund (GER)-Bondar (HUN) – 1° turno donne

Carreño Busta (ESP)-Comesaña (ARG) – 1° turno uomini

Hassan (LBN) [Q]-Gigante (ITA) [Q] – 1° turno uomini

Potapova-Noskova (CZE) [29] – 1° turno donne

