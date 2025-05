Roland Garros 2025, Mattia Bellucci strappa un set a Draper ma poi viene rimontato

Mattia Bellucci strappa un set al britannico Jack Draper, poi però viene rimontato e cede alla distanza nel primo turno del Roland Garros 2025 di tennis alla testa di serie numero 5, che si impone con lo score di 3-6 6-1 6-4 6-2 in due ore e 37 minuti di gioco ed affronterà al prossimo turno uno tra il transalpino Gael Monfils ed il boliviano Hugo Dellien.

Nel primo set il primo allungo lo firma l’italiano, che nel quarto gioco centra il break a trenta e scappa sul 3-1. Bellucci trascina Draper ai vantaggi nel sesto game e dopo 16 punti, alla terza palla break ottiene un nuovo strappo che vale il 5-1. L’azzurro va a servire per il set, ma cede la battuta ai vantaggi. Draper accorcia sul 3-5 e poi si porta sullo 0-40 in risposta, ma l’italiano annulla le tre palle break. Bellucci non sfrutta due set point e poi deve cancellare un’altra palla break, ma alla terza occasione chiude i conti sul 6-3 in 49 minuti.

Nella seconda partita la reazione di Draper è veemente: parziale di 12 punti a 5 in avvio che vale il 3-0 non pesante al britannico, il quale centra il break a trenta nel secondo game. Bellucci si sblocca tenendo la battuta a zero nel quarto gioco, ma il numero 5 del seeding piazza un altro parziale di 12 punti a 1, con ulteriore break a quindici nel sesto gioco, e riequilibra la contesa sul 6-1 in 27 minuti.

Nella terza frazione Bellucci va nuovamente in difficoltà al servizio nel terzo game, si salva sul 30-40 e poi ancora ai vantaggi, ma alla terza occasione deve cedere la battuta. L’azzurro non demorde, e nel sesto game si procura l’occasione per il controbreak sul 30-40, ma Draper infila tre punti e va sul 4-2. Bellucci cancella un set point nel nono gioco col servizio a disposizione, ma il britannico a seguire tiene la battuta a quindici e si porta in vantaggio grazie al 6-4 maturato in 50′.

Nel quarto set il tennista azzurro va ancora sotto in battuta nel terzo gioco, ma risale dal 30-40 e tiene il servizio. Dall’1-2, però, Draper sale in cattedra e piazza un mortifero parziale di 20 punti a 5 nei cinque game successivi, strappando la battuta a Bellucci a zero nel quinto game ed a trenta nel settimo. Il primo match point è sufficiente al britannico per chiudere i giochi sul 6-2 in 31 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio di Draper, il quale vince 118 punti contro i 94 dell’azzurro, mettendo a segno più vincenti, 43-39, e contenendo il numero dei gratuiti concessi, 26-41. Il britannico converte 6 delle 18 palle break avute a disposizione e ne cancella 4 delle 6 concesse.