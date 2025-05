Roland Garros 2025: Matteo Gigante si qualifica, Zeppieri al turno decisivo

Per le asincronie causate dalla pioggia succede anche questo: un italiano che si qualifica per il tabellone principale già oggi e un altro che, invece, arriva al terzo turno e dovrà giocarselo domani. Colui che le sue fatiche le ha già finite è Matteo Gigante, il quale per la seconda volta entra in un main draw Slam dal tabellone cadetto, mentre per Giulio Zeppieri c’è ancora un ultimo ostacolo da superare, così come per Federico Arnaboldi, il quale ha però potuto usufruire di un giorno di riposo con l’aiutino di Giove Pluvio di ieri.

Partiamo da Gigante e dalla gran bella vittoria ottenuta contro il danese Elmer Møller, un 6-3 7-6(5) che ne mostra anche un notevole carattere, perché il romano si è trovato a servire per il match sul 5-4, ma ha subito il break. Per il mancino allenato da Marco Gulisano continua il periodo positivo, partito da Roma vincendo il Challenger al Garden: adesso di nuovo un grande palcoscenico per lui.

Questi i possibili avversari in ordine di tabellone: Alejandro Davidovich Fokina (Spagna), Andrey Rublev (Russia), Adam Walton (Australia), un altro qualificato o un lucky loser, Flavio Cobolli, Dusan Lajovic (Serbia), Grigor Dimitrov (Bulgaria), Yunchaokete Bu (Cina), Corentin Moutet (Francia), Lorenzo Musetti, Alex Michelsen (USA), Casper Ruud (Norvegia), Nuno Borges (Portogallo), Tommy Paul (USA), Hugo Gaston (Francia), un altro qualificato o un lucky loser, Damir Dzumhur (Bosnia-Erzegovina).

Decisamente più facile il compito di Zeppieri, che non ha troppi problemi a liberarsi di Eliot Spizzirri. L’americano non è proprio un giocatore da rosso e il laziale evidenzia tutte le lacune del suo gioco, rifilandogli un perentorio 6-2 6-3. Se la giocherà con l’argentino Federico Agustin Gomez, che non ha mai affrontato e che, quest’anno, ha infilato una serie impressionante di sconfitte terminata soltanto a Parigi. In totale il bilancio del 2025 dice 3-14 prima del Roland Garros, 5-14 ora.