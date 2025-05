Roland Garros 2025, Matteo Gigante e Stefano Napolitano al 2° turno di qualificazioni. Eliminato Fognini

Prima giornata di qualificazioni nel tabellone maschile del Roland Garros 2025 andata in archivio. Lo Slam parigino prossima settimana inizierà col main draw e in casa Italia si vuol arricchire la pattuglia tricolore già facente parte dell’elite. Tre gli azzurri impegnati quest’oggi nel primo turno delle “quali”.

Matteo Gigante (n.167 del ranking) ha sconfitto lo svizzero Jerome Kym (n.123 del mondo) col punteggio di 6-3 3-6 6-3 in 2 ore e 2 minuti di gioco. Il mancino nostrano è venuto fuori alla distanza e nel prossimo round affronterà lo statunitense Zachary Svajda (n.227 del mondo). Un match sulla carta alla portata di Gigante, che si spera sappia esprimere lo stesso tennis ammirato a Roma.

Importante l’affermazione di Stefano Napolitano. Il tennista tricolore (n.603 del mondo) ha piegato l’americano Colton Smith (n.162 ATP) col punteggio di 6-4 4-6 6-2. Un successo che dà morale al nostro portacolori, dopo aver vissuto un periodo molto complicato. Sul cammino di Napolitano ci sarà il francese Kyrian Jacquet (n.151 del mondo).

Niente da fare, invece, per Fabio Fognini. Il ligure ha provato a seguire la via delle qualificazioni per mettere in cassaforte un’altra presenza a Parigi. L’obiettivo però non è stato centrato dall’attuale n.107 ATP, battuto dall’americano Nicolas Moreno De Alboran (n.152 del ranking) sullo score di 6-3 6-2 in 1 ora e 25 minuti di gioco.