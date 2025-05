Roland Garros 2025, Matteo Arnaldi: “Ho sempre pensato di poter vincere il match”

Matteo Arnaldi è stato protagonista di una clamorosa rimonta nel primo turno del Roland Garros 2025. Il tennista ligure, infatti ha sconfitto al quinto set il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 27, con il punteggio di 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2 dopo quattro ore e ventidue minuti di gioco. Dopo questa vittoria, Arnaldi se la vedrà con Flavio Cobolli in un derby azzurro che vale un posto nel terzo turno, probabilmente contro Alexander Zverev.

Queste le prime parole di Arnaldi in conferenza stampa: “Una partita strana, diversa, anche perchè è un avversario tosto. Lui ha avuto un ottimo inizio ed io non riuscivo ad esprimermi. Avevo anche un problema alla spalla. Alla fine del secondo set sono anche uscito dal campo e mi sono detto di ripartire, di fare il mio gioco. Questo ha funzionato anche perchè è cambiato il mio atteggiamento”.

Un rimonta in cui ligure ci ha sempre creduto: “Ho sempre pensato di portarla a casa. Non stavo giocando bene e in qualche modo sapevo che ritrovando il mio gioco avrei potuto vincere questa partita. All’inizio non riuscivo a servire come volevo, non spingevo, non mettevo pressione. Lui ha iniziato a concedermi di più e io ho cominciato a mettere pressione, alzando anche il mio livello al servizio”.

Sulla prossima sfida con Flavio Cobolli: “Sta giocando bene, ha appena vinto ad Amburgo, sarà sicuramente un match tosto. Faccio fatica comunque a pensare ora alla prossima partita”.

Sulla grinta di Arnaldi nella rimonta: “Mi piace giocare gli Slam, i cinque set, mi sento forte fisicamente e so che posso fare la differenza. Anche nella mia testa continuavo a dirmi che stavo meglio e che potevo assolutamente vincere”.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini