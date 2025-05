Roland Garros 2025, Lucrezia Stefanini vince all’esordio e prosegue il cammino nelle qualificazioni

Servono due ore e 41 minuti all’azzurra Lucrezia Stefanini per superare il primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2025 di tennis: l’azzurra piega in due set la padrona di casa transalpina Manon Leonard, sconfitta con lo score di 7-6 (7) 6-4, e nel secondo turno affronterà la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, testa di serie numero 3 del tabellone cadetto.

Nel primo set si assiste ad uno scambio di break in apertura, poi entrambe le tenniste, pur annullando palle break, tengono il secondo turno in battuta. Nuovo scambio di break tra quinto e sesto game, poi dal 3-3 la francese piazza un parziale di 8 punti a 2 che la porta sul 5-3. La transalpina serve per il set sul 5-4, ma subisce il controbreak, poi, però, alla sesta occasione, strappa ancora la battuta all’azzurra nell’undicesimo game. Leonard serve ancora per il set, ma Stefanini allunga la contesa al tiebreak, dove la francese parte forte e scappa sul 4-1, ma l’azzurra reagisce e firma l’aggancio sul 4-4. Stefanini ribalta la contesa, non sfrutta due set point sul 6-5 e sul 7-6, ma alla terza occasione chiude i conti sul 9-7 dopo un’ora e 28 minuti di gioco.

Nella seconda frazione Stefanini in apertura trascina la francese ai vantaggi ed alla quarta occasione firma il break, allungando poi sul 2-0. La francese non si perde d’animo e nel sesto gioco trova il controbreak a quindici, ma nel game successivo l’azzurra, ai vantaggi, sfrutta la quarta opportunità e torna in vantaggio sul 4-3. Stefanini nell’ottavo game, durato 18 punti, cancella 6 palle break e si porta sul 5-3, poi nel nono gioco non sfrutta due match point in risposta. La tennista italiana nel decimo game cancella due break point, risalendo dal 15-40, ed al quarto match point complessivo centra il successo sul 6-4 dopo un’ora e tredici minuti.

Le statistiche sottolineano la grande battaglia vista in campo: l’azzurra vince 106 punti contro i 101 dell’avversaria, mettendo a segno meno vincenti, 33-39, ma contenendo il numero degli errori non forzati, 38-56. Stefanini sfrutta 6 delle 20 palle break avute a disposizione, cancellandone 18 delle 23 concesse. La tennista italiana fa meglio della transalpina con la prima di servizio, 57%-50%, ma paga qualcosa rispetto a Leonard con la seconda, 37%-46%.