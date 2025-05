Roland Garros 2025, Lucia Bronzetti sconfitta all’esordio da Ekaterina Alexandrova

Si ferma all’esordio il percorso di Lucia Bronzetti nel tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis: l’azzurra cede alla testa di serie numero 20, la russa Ekaterina Alexandrova, che si impone con lo score di 6-3 6-2 in un’ora e 25 minuti di gioco. Al secondo turno per lei ci sarà la vincente del confronto tra la lucky loser statunitense Taylor Townsend e l’altra italiana Elisabetta Cocciaretto.

Nel primo set l’azzurra va subito in difficoltà al servizio e nel secondo game, lungo 22 punti, cede la battuta al quinto break point concesso. Nei primi tre turni al servizio la russa concede appena un punto a Bronzetti, la quale invece subisce il secondo break ai vantaggi del quarto game e nel sesto deve annullare anche l’opportunità per il 6-0 alla russa. L’italiana evita il cappotto e poi recupera anche uno dei due break di ritardo, accorciando fino al 3-5. Nel nono gioco, però, Alexandrova tiene la battuta a zero e porta a casa la frazione sul 6-3 in tre quarti d’ora.

Nella seconda partita ci sono tre break nei primi tre game, mentre nel quarto l’azzurra manca ben tre occasioni per il 2-2 e finisce sotto 1-3. Bronzetti cede il servizio a trenta anche nel quinto game e la russa scappa sul 4-1 pesante, che di lì a poco diventa 5-1. La tennista italiana annulla un match point nel settimo gioco ed evita l’1-6, ma la russa a seguire tiene la battuta a quindici e chiude i conti sul 6-2 in quaranta minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio di Alexandrova, che vince 76 punti contro i 54 dell’azzurra. Emblematico il dato dei vincenti, con la russa che si attesta a quota 28, mentre Bronzetti ne mette a segno appena 4. La numero 20 del seeding fa la differenza anche con la prima di servizio, con la quale conquista il 76% dei punti contro il 53% della tennista italiana.