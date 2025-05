Roland Garros 2025, Lorenzo Musetti liquida Hanfmann ed approda al secondo turno

Si apre con un netto successo il cammino nel tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis di Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, che nel match del primo turno liquida il qualificato tedesco Yannick Hanfmann. con lo score di 7-5 6-2 6-0 in due ore e nove minuti di gioco ed al secondo turno affronterà il vincente del match tra la wild card transalpina Valentin Royer ed il lucky loser colombiano Daniel Elahi Galan.

Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che nei primi sei giochi non si va mai ai vantaggi. Il primo sussulto arriva nel settimo game, con Musetti che si procura una palla break sul 30-40, ma non la sfrutta. La situazione si ripete nell’undicesimo game, ma ancora una volta il teutonico cancella il break point. Ai vantaggi, però, l’azzurro se ne procura un secondo, che questa volta sfrutta: è il turning point del match, con Musetti che scappa sul 6-5 ed a seguire tiene la battuta a quindici per concretizzare, al secondo set point, il 7-5 in 57 minuti.

Nella seconda partita il teutonico esce definitivamente dal match: Hanfmann tiene il servizio in apertura ai vantaggi, poi nel terzo game cancella un break point prima di rifugiarsi ancora ai vantaggi. E’ il preludio al crollo del tedesco, dato che dall’1-2 Musetti vincerà 11 giochi consecutivi fino al termine del match. L’azzurro, infatti, concede appena un quindici nei seguenti tre turni al servizio ad Hanfmann, ma strappa la battuta al teutonico ai vantaggi sia nel quinto che nel settimo game, andando poi a chiudere i conti sul 6-2 in 40 minuti di gioco.

Nella terza frazione si ripete il canovaccio della seconda, con Musetti che tiene agevolmente i turni al servizio e poi in risposta manda costantemente in crisi il tedesco: l’azzurro centra il break, ancora ai vantaggi, sia nel primo che nel terzo game, mentre nel quinto gioco lo strappo arriva a trenta: il tennista italiano chiude definitivamente i conti al secondo match point sul 6-0, maturato in appena 32′.

Le statistiche mostrano la solidità dell’azzurro, che non concede alcuna palla break al teutonico, sfruttandone invece 6 delle 13 avute a disposizione in 8 diversi game: in 5 occasioni su 6 lo strappo arriva ai vantaggi. Musetti vince 101 punti contro i 68 dell’avversario, anche grazie a 38 vincenti, a fronte di 23 gratuiti, con l’81% di punti vinti sulla prima ed il 61% sulla seconda.