Roland Garros 2025, Jannik Sinner: “Con Lehecka se vorrò giocare alla pari dovrò alzare il livello”

Nel secondo turno del Roland Garros 2025 di tennis Jannik Sinner ha sconfitto in tre set il transalpino Richard Gasquet, al passo d’addio, ed ora affronterà nei sedicesimi il ceco Jiri Lehecka. Il numero 1 del mondo ha analizzato il match giocato e la sfida che lo attende in conferenza stampa.

Le condizioni fisiche dell’azzurro, rientrato a Roma dopo tre mesi di stop: “Il corpo sta abbastanza bene, partite lunghe lunghe ancora non ne ho avute, anche se con Paul sono andato al terzo, però erano set corti. Con Carlos Alcaraz erano due set e non era una roba tanto tanto fisica. C’è da vedere come reagisco, sicuramente ora il prossimo turno sarà molto più fisico, devo stare attento, fare tante tante scelte giuste se voglio vincere, quindi sarà un passo importante per me la prossima partita. Finora sono segnali positivi, alla fine è questo che mi serve adesso, poi vediamo“.

Sinner affronterà ora Jiri Lehecka, con cui si è allenato a Roma alla vigilia del torneo: “A questo punto qua conta veramente poco, perché per me era un primo allenamento dopo tanto tempo contro un giocatore di altissimo livello. Era la prima volta che ho colpito a Roma, le sensazioni non erano quelle che ho avuto a fine partita, a fine torneo. Ci siamo allenati insieme anche prima del torneo, quindi sarà una partita tosta. Lui oggi ha giocato un ottimo tennis, ho visto un po’ della sua partita prima della mia, quindi sta giocando un buon tennis. Sicuramente ci prepariamo al meglio e poi dipende anche da quando giochiamo, se fa caldo, se freddo, abbiamo visto che le condizioni possono cambiare tantissimo, quindi vediamo cosa riesco a fare, però se voglio giocare alla pari devo sicuramente alzare il livello. Sarà una partita interessante“.

I criteri con cui Sinner sceglie con chi allenarsi prima di un match: “E’ un po’ un misto di tante cose, prima di un torneo importante preferisco allenarmi con tanti giocatori che hanno caratteristiche diverse, soprattutto su erba, perché lì c’è quello che serve bene, poi quello che fa tanti slice, poi quello che ti tira piatto, dipende. Credo che su terra sia un po’ diverso, però abbiamo sempre una logica per scegliere con chi mi alleno e soprattutto in quali giorni. Nuovamente prima della partita preferisco un giocatore che mi dà tanto ritmo, perché così hai fatto tanti colpi, puoi cambiare la palla, però ci sono dei giocatori dove a volte ti devi preparare, servono benissimo e stai mezz’ora a rispondere, quindi c’è sempre una logica dietro le nostre scelte, e finora sta funzionando abbastanza bene“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini