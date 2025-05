Roland Garros 2025, il tabellone di doppio misto: Sara Errani ed Andrea Vavassori accreditati della terza testa di serie

Sara Errani ed Andrea Vavassori, vittoriosi del titolo agli US Open 2024, sono accreditati della terza testa di serie del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2025 di tennis: si tratta dell’unica coppia tutta italiana al via, ed anche degli unici azzurri iscritti in questa specialità a Parigi.

Il cammino degli azzurri inizierà contro la coppia composta dalla taiwanese Hao-Ching Chan e dal monegasco Hugo Nys, ed in caso di successo agli ottavi la sfida sarà contro i vincenti del confronto tra la taiwanese Fang-Hsien Wu ed il neerlandese Sem Verbeek ed i francesi Tessah Andrianjafitrimo ed Ugo Humbert, in tabellone con una wild card.

In caso di approdo ai quarti l’incrocio potrebbe essere con la coppia numero 6 del seeding, formata dalla kazaka Anna Danilina e dal finlandese Harri Heliovaara. Gli azzurri sono inseriti nella parte bassa del tabellone, quindi l’eventuale semifinale potrebbe vederli sfidare la cinese Zhang Shuai ed il salvadoregno Marcelo Arevalo, mentre l’approdo all’ultimo atto potrebbe prevedere il confronto con l’ucraina Lyudmyla Kichenok ed il croato Mate Pavic.

TABELLONE DOPPIO MISTO ROLAND GARROS 2025

L.Kichenok/M.Pavic (1)-M.Kato/T.Puetz

D.Parry/H.Mayot (WC)-C.Paquet/N.Mahut (WC)

D.Krawczyk/N.Skupski-T.Babos/K.Krawietz

T.Mihalikova/J.Salisbury-E.Routliffe/M.Venus (5)

T.Townsend/E.King (4)-J.Ponchet/G.Jacq (WC)

D.Schuurs/N.Mektic-E.Cascino/G.Blancaneaux (WC)

N.Melichar-Martinez/C.Harrison-L.Jeanjean/M.Guinard (WC)

L.Siegemund/E.Roger-Vasselin-A.Muhammad/A.Molteni (7)

A.Danilina/H.Heliovaara (6)-S.Hunter/S.Gille

O.Nicholls/H.Patten-A.Panova/J.Withrow

FH.Wu/S.Verbeek-T.Andrianjafitrimo/U.Humbert (WC)

HC.Chan/H.Nys-S.Errani/A.Vavassori (3)

K.Siniakova/R.Ram (8)-C.Monnet/A.Olivetti (WC)

E.Perez/J.Cash.-G.Olmos/L.Glasspool

SW.Hsieh/J.Zielinski-I.Khromacheva/A.Goransson

J.Belgraver/L.Sanchez-S.Zhang/M.Arevalo (2)