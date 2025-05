Roland Garros 2025, il tabellone di doppio maschile: Bolelli/Vavassori accreditati della quarta testa di serie

Sorteggiato il tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2025 di tennis: una sola coppia tutta italiana al via, sulla quale però sono riposte grandi speranze. Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, freschi del titolo vinto ad Amburgo, sono accreditati della quarta testa di serie.

La coppi azzurra è stata inserita nella parte bassa del main draw ed esordirà contro la coppia transalpina, in tabellone grazie ad una wild card, Herbert/Mahut, mentre nell’eventuale secondo turno ci sarà la vincente del confronto tra Bu/Carabelli e Balaji/Reyes-Varela.

Negli ottavi di finale possibile incrocio con gli australiani Ebden/Peers, coppia numero 15 del seeding, mentre nei quarti potrebbe esserci la rivincita con i britannici Salisbury/Skupski, già sconfitti ad Amburgo. In semifinale possibile sfida con Heliovaara/Patten, che presidiano la parte bassa del main draw.

A comandare la parte alta del tabellone ci sono i possibili avversari degli azzurri in finale, Arevalo/Pavic, coppia numero 1 del seeding, che al secondo turno, però potrebbero incontrare un altro azzurro, Mattia Bellucci, in coppia con il magiaro Fabian Marozsan. Al via anche Luciano Darderi con l’ecuadoregno Diego Hidalgo.

TABELLONE DOPPIO MASCHILE ROLAND GARROS 2025

M.Arevalo/M.Pavic (1)-P.Martinez/J.Munar

M.Bellucci/F.Marozsan-J.Brooksby/M.Giron

H.Gaston/C.Moutet (WC)-S.Mansouri/JJ.Rojer

A.Behar/J.Vliegen-H.Nys/E.Roger-Vasselin (16)

M.Gonzalez/A.Molteni (10)-D.Dzumhur/H.Medjedovic

M.Demoliner/N.Jarry-S.Arends/L.Johnson

R.Seggerman/L.Tien-A.Gea/M.Kouame (WC)

R.Hijikata/M.Kecmanovic-J.Cash/L.Glasspool(6)

K.Krawietz/T.Puetz-K.Drzewiecki/P.Matuszewski

G.Blancaneaux/V.Royer (WC)-I.Dodig/O.Luz

F.Romboli/JP.Smith-P.Tsitsipas/S.Tsitsipas

A.Cazaux/H.Mayot (WC)-J.Murray/R.Ram (14)

N.Lammons/J.Withrow (11)-S.Gonzalez/A.Krajicek

Q.Halys/A.Olivetti-J.Kubler/J.Thompson

A.Erler/C.Frantzen-L.Darderi/D.Hidalgo

F.Cabral/L.Miedler-M.Granollers/H.Zeballos (5)

J.Salisbury/N.Skupski (8)-F.Cerundolo/TM.Etcheverry

G.Andreozzi/T.Arribage-S.Baez/F.Comesana

Z.Bergs/J.De Jong-N.Borges/A.Rinderknech

G.Mpetshi Perricard/A.Muller-A.Goransson/S.Verbeek (12)

M.Ebden/J.Peers (15)-U.Blanchet/K.Jacquet (WC)

J.Schnaitter/M.Wallner-T.Griekspoor/B.Stevens

Y.Bu/C.Ugo Carabelli-NS.Balaji/M.Reyes-Varela

PH.Herbert/N.Mahut (WC)-S.Bolelli/A.Vavassori (4)

N.Mektic/M.Venus (7)-G.Jacq/M.Romios

Y.Bhambri/R.Galloway-R.Haase/H.Jebens

R.Matos/M.Melo-R.Arneodo/M.Guinard

S.Gille/J.Zielinski-C.Harrison/E.King (9)

S.Doumbia/F.Reboul (13)-G.Barrere/A.Mannarino (WC)

R.Bopanna/A.Pavlasek-R.Cash/J.Tracy

G.Diallo/J.Fearnley-N.Barrientos/R.Bollipalli

P.Nouza/P.Rikl-H.Heliovaara/H.Patten (2)