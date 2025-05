Roland Garros 2025, il tabellone di doppio femminile: Sara Errani e Jasmine Paolini presidiano la parte bassa

Sara Errani e Jasmine Paolini sono accreditate della seconda testa di serie del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis: la coppia azzurra, finalista lo scorso anno, presidia dunque la parte bassa del main draw, e potrà incontrare le numero 1, Siniakova/Townsend, soltanto in finale.

Il cammino dell’unica coppia tutta italiana al via a Parigi inizierà contro Azarenka/Routliffe, e proseguirà, nell’eventuale secondo turno contro la vincente della sfida tra Blinkova/Sherif e Sun/Yuan. Negli ottavi di finale il possibile incrocio con la coppia numero 13 del tabellone, Haddad Maia/Siegemund.

Nei quarti di finale possibile incrocio con Kudermetova/Mertens, coppia numero 6, mentre le russe Andreeva/Shnaider, sconfitte pochi giorni fa a Roma, sono finite nella parte bassa del tabellone e potranno essere le avversarie delle azzurre in semifinale.

Altre tre italiane al via del torneo in Francia, tutte con compagne straniere: Elisabetta Cocciaretto giocherà con l’armena Elina Avanesyan, mentre Angelica Moratelli farà coppia con la spagnola Cristina Bucsa, infine Lucia Bronzetti scenderà in campo con la statunitense Ann Li.

TABELLONE DOPPIO FEMMINILE ROLAND GARROS 2025

K.Siniakova/T.Townsend (1)-O.Gadecki/S.Zhang

H.Guo/E.Shibahara-J.Burrage/S.Kartal

E.Dartron/T.Rakotomanga Rajaonah (WC)-A.Detiuc/Y.Starodubtseva

A.Kalinina/Y.Xu-T.Babos/L.Stefani (14)

X.Jiang/FH.Wu (10)-C.Osorio/A.Parks

A.Danilina/A.Krunic-M.Linette/B.Pera

E.Cascino/C.Monnet (WC)-A.Pavlyuchenkova/E.Pridankina

S.Hunter/E.Perez-A.Muhammad/D.Schuurs (5)

SW.Hsieh/J.Ostapenko (3)-M.Bouzkova/M.Vondrousova

K.Rakhimova/A.Siskova-N.Kichenok/D.Yastremska

K.Birrell/H.Dart-E.Avanesyan/E.Cocciaretto

J.Bouzas Maneiro/V.Gracheva-N.Melichar-Martinez/L.Samsonova (15)

I.Khromacheva/F.Stollar (11)-X.Wang/S.Zheng

U.Eikeri/E.Hozumi-E.Lys/T.Maria

Q.Gleason/K.Volynets-R.Sramkova/V.Tomova

M.Joint/O.Kalashnikova-S.Kenin/L.Kichenok (8)

C.Dolehide/D.Krawczyk (7)-O.Danilovic/A.Potapova

A.Eala/R.Zarazua-E.Appleton/Y.Cavalle-Reimers

M.Niculescu/K.Piter-L.Fernandez/Y.Putintseva

L.Noskova/C.Tauson-T.Mihalikova/O.Nicholls (12)

M.Kato/A.Sutjiadi (16)-C.Garcia/D.Parry (WC)

M.Ninomiya/Q.Tang-E.Lechemia/H.Tan (WC)

S.Iliev/E.Lene (WC)-M.Lumsden/S.Santamaria

H.Baptiste/A.Krueger-M.Andreeva/D.Shnaider (4)

V.Kudermetova/E.Mertens (6)-J.Cristian/A.Panova

C.Bucsa/A.Moratelli-E.Alexandrova/P.Stearns

L.Bronzetti/A.Li-J.Belgraver/L.Boisson (WC)

M.Kessler/S.Lamens-HC.Chan/G.Olmos (9)

B.Haddad Maia/L.Siegemund (13)-L.Jeanjean/J.Ponchet (WC)

S.Aoyama/M.Uchijima-P.Kudermetova/Z.Sonmez

A.Blinkova/M.Sherif-L.Sun/Y.Yuan

V.Azarenka/E.Routliffe-S.Errani/J.Paolini (2)