Roland Garros 2025: Giulio Zeppieri ancora qualificato, Gomez battuto in un’ora

Giulio Zeppieri si qualifica per il tabellone principale del Roland Garros, portando a 11 il numero degli italiani in gara sui campi dello Slam parigino a partire da domenica. Il pontino sconfigge con un netto 6-1 6-4 in appena 59 minuti l’argentino Federico Gomez. Si tratta della quarta volta consecutiva in cui arriva il passaggio del tabellone cadetto: in due occasioni, nel 2023 e 2024, è arrivato al secondo turno attraverso alterne vicende.

Zeppieri parte molto forte, salendo in meno di dieci minuti (e 12 punti vinti sui primi 15) sul 3-0. A livello di gioco semplicemente c’è ben poca partita: ha molte più armi, il giocatore laziale, con le quali può far male, ed è il dritto quello che si fa sentire di più. Sul 4-1 arriva un altro break, con un dritto affossato da Gomez sotto il nastro in avanzamento. E la chiusura è d’autore: palla corta, passante di dritto e 6-1.

Il secondo parziale vede un radicale cambiamento della situazione, perché il servizio (e il gioco) di Gomez iniziano a entrare in scena in maniera importante, tant’è che l’argentino nei primi quattro game cede un unico punto. Al contrario, per Zeppieri si aprono le porte delle palle break da salvare, specie le due sull’1-2, ma il pontino riesce a tenere in mano la situazione. Improvvisamente il gioco di Gomez s’inceppa sul 4-4: dal 30-15 ci sono addirittura tre doppi falli di fila, tant’è che il laziale per fare il break nulla deve compiere. Una chance di 5-5 il sudamericano ce l’ha, ma la spreca, poi Zeppieri mette giù il settimo ace, infine Gomez mette il rovescio in rete e arriva la qualificazione da parte del nativo di Latina.

Per il giocatore italiano un rapporto vincenti-errori gratuiti di 21-22, contro il 13-22 di Gomez. E anche il dato di maggiore importanza: 74%-56% per prime in campo, il che fa tutta la differenza del mondo, oltre alla prevalenza netta negli scambi fino ai 4 colpi (35-18).

Questi i possibili avversari di Zeppieri: Alejandro Davidovich Fokina (Spagna), Andrey Rublev (Russia), Adam Walton (Australia), un altro qualificato o un lucky loser, Flavio Cobolli, Dusan Lajovic (Serbia), Grigor Dimitrov (Bulgaria), Yunchaokete Bu (Cina), Corentin Moutet (Francia), Lorenzo Musetti, Alex Michelsen (USA), Casper Ruud (Norvegia), Nuno Borges (Portogallo), Tommy Paul (USA), Hugo Gaston (Francia), un altro qualificato o un lucky loser, Damir Dzumhur (Bosnia-Erzegovina). Alla voce “altro qualificato”, ad ora, c’è anche Matteo Gigante: resta da vedere cosa dirà l’urna nella seconda metà del pomeriggio.