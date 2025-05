Roland Garros 2025, Giulio Zeppieri: “Alcaraz ha sbagliato veramente poco, ora dei Challenger per risalire in classifica”

Dopo aver superato le qualificazioni del Roland Garros 2025 di tennis, Giulio Zeppieri è stato sconfitto al primo turno del tabellone principale dallo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica e numero 2 del seeding e del mondo: l’iberico avrebbe dovuto affrontare il nipponico Kei Nishikori, ritiratosi però a sorteggio effettuato, così è toccato all’azzurro sfidarlo all’esordio nel main draw. Al termine del match, vinto dall’iberico con lo score di 6-3 6-4 6-2 in due ore di gioco, l’azzurro ha analizzato l’incontro in conferenza stampa.

La prestazione di Carlos Alcaraz: “Ovviamente è stata una partita molto difficile, lui giocava bene, di solito nei primi turni magari lui ogni tanto regala di più, oggi ha sbagliato veramente poco, molto concentrato, quindi ho avuto zero chance, niente da dire insomma. Ho fatto il massimo, però ovviamente lui oggi era sopra di gioco, di livello, quindi facciamo i complimenti e basta“.

Le differenze con il match perso con Alcaraz in semifinale ad Umago nel 2022: “Sicuramente la partita è stata diversa perché comunque sono passati tre anni, ovviamente lui è un giocatore che ha vinto quattro Slam, quindi comunque poi si parla di Slam, quindi 3 set su 5 è molto diverso da 2 su 3. Lì magari sono entrato in campo un pochino con meno consapevolezza del gioco, però ho espresso un tennis veramente di alto livello, ed oggi invece lui già conoscendomi e già sapendo alla fine, che posso esprimere un ottimo tennis, è partito molto bene. Ho avuto veramente poche chance di provare a mettere la partita pari, e quindi è stata un pochino quella la differenza, lui sicuramente è più forte e più centrato, è migliorato molto. La mia stagione, invece, proseguirà con i tornei Challenger, visto che comunque ho pochi ranking protetti da utilizzare ancora, e proverò a giocare e fare dei punti per tornare dove penso di meritare in classifica“.

La chiave tattica utilizzata oggi dallo spagnolo: “Come ho detto prima con Carlos Alcaraz alla fine ci conosciamo. Lui ovviamente oggi è partito benissimo. Sapeva comunque che io posso esprimere un tennis di alto livello e quindi mi ha subito fatto capire che la partita sarebbe stata molto difficile. Lui è molto attento alle difficoltà, non mi ha mai fatto entrare veramente bene in partita. La difficoltà di giocare con gente del genere è che magari se vai sotto loro ancora giocano ancora meglio, con facilità, se sono sopra nel punteggio, quindi è stato molto complicato per quello“.

Zeppieri giocherà dei Challenger nelle prossime settimane: “Sicuramente sono partite diverse, perché comunque vieni qua, giochi in uno stadio grosso, con tanta gente, contro un avversario con cui sai che devi giocare al massimo, altrimenti la partita non c’è. La difficoltà degli altri tornei più piccolini è che dipende molto di più da te, dalla voglia che hai di stare lì, di lottare, anche in condizioni non ottimali, quindi diciamo che la difficoltà più grande è scendere in campo con un giusto atteggiamento e sapere che la partita dipende molto da te e che devi fare il massimo per vincere, anche il torneo“.

Il sorteggio contro Alcaraz: “Il sorteggio ovviamente non me l’aspettavo, perché non c’era tra gli avversari dei qualificati, poi ovviamente se devi fare un torneo, ci deve giocare con questa gente, è capitato a me, preferivo al secondo turno magari, però è andata così. Speriamo in sorteggi migliori nei prossimi tornei“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini