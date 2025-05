Roland Garros 2025, Gauff brilla all’esordio. Avanti anche Pegula e Andreeva

Si sono completati i match di primo turno del tabellone femminile del Roland Garros 2025. Ottimo esordio per Coco Gauff, testa di serie numero due, che ha sconfitto agevolmente l’australiana Olivia Gadecki con un doppio 6-2. L’americana affronterà ora la ceca Tereza Valentova, che ha battuto in rimonta la francese Chloe Paquet per 4-6 6-3 7-5.

Buona la prima anche per Jessica Pegula e Mirra Andreeva. L’americana, testa di serie numero tre, ha sconfitto per 6-2 6-4 la rumena Todoni e ora attende la connazionale Ann Li; mentre la russa, numero sei del seeding, comincia con qualche difficoltà, ma si riprende contro la spagnola Bucsa e va a chiudere sul 6-4 6-3. Adesso Andreeva se la vedrà con l’americana Krueger.

Escono di scena alcune teste di serie. Prosegue il momento complicato della ceca Karolina Muchova, che in serata viene sconfitta dall’americana Alycia Parks in tre set con il punteggio di 6-3 2-6 6-1. Fuori anche la brasialiana Beatriz Haddad Maia, battuta dalla statunitense Hailey Baptiste (4-6 6-3 6-1) e la russa Anna Kalinskaya, sconfitta dalla ceca Marie Bouzkova (6-4 7-5).

RISULTATI TABELLONE FEMMINILE ROLAND GARROS 2025 (27 MAGGIO)

M.Andreeva (Rus) b. Bucsa (Esp) 6-4 6-3

Baptiste (Usa) b. Haddad Maia (Bra) 4-6 6-3 6-1

Hibino (Jpn) b. Uchijima (Jpn) 6-1 7-5

Vondrousova (Cze) b. Selekhmeteva (Rus) 6-4 6-4

Azarenka (Blr) b. Wickmayer (Bel) 6-0 6-0

Kenin (Usa) b. Gracheva (Fra) 6-3 6-1

Kalinina (Ukr) b. Avanesyan (Arm) 6-1 6-2

Gauff (Usa) b. Gadecki (Aus) 6-2 6-2

Valentova (Cze) b. Paquet (Fra) 4-6 6-3 7-5

Krueger (Usa) b. Lamens (Ned) 6-3 6-4

Jacquemot (Fra) b. Sakkari (Gre) 6-3 7-6

Pegula (Usa) b. Todoni (Rou) 6-2 6-4

Frech (Pol) b. Jabeur (Tun) 7-6 6-0

Kartal (Gbr) b. E. Andreeva (Rus) 6-0 6-2

Boisson (Fra) b. Mertens (Bel) 6-4 4-6 6-3

Li (Usa) b. Carle (Arg) 6-4 6-0

Putintseva (Kaz) b. Sierra (Arg) 6-4 6-2

Garland (Tpe) b. Volynets (Usa) 6-3 3-6 6-4

Bouzkova (Cze) b. Kalinskaya (Rus) 6-4 7-5

Parks (Usa) b. Muchova (Cze) 6-3 2-6 6-1