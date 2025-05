Roland Garros 2025, Francesco Passaro cede alla distanza con De Jong ed esce al primo turno

Francesco Passaro cede alla distanza e spreca una grande opportunità. Nell’incontro valevole per il primo turno del Roland Garros l’olandese Jesper De Jong supera 3-6 6-7(7) 6-4 7-6(1) 6-1, in tre ore e quarantanove minuti, l’azzurro e si guadagna la sfida dei trentaduesimi contro il tedesco Alexander Zverev.

Il tennista umbro esordisce tenendo a zero il servizio di apertura, ottiene, a 30, il break del 2-0 sul doppio fallo del rivale e lo legittima con il game del 3-0. Il monologo del giocatore italiano continua con il doppio break del 4-0 chiuso dalla contro smorzata sbagliata da De Jong. Il numero 88 del ranking prova ad entrare in partita con il break del 4-1 e accorcia sul 4-2, Passaro tiene a 30 il servizio del 5-2 e nel nono game chiude i conti alla prima opportunità per il 6-3.

De Jong ottiene a 30 l’1-0, l’italiano replica con l’immediato 1-1. La partita prosegue nel rispetto dei turni di battuta in cui i contendenti concedono poco o nulla. Nel sesto gioco l’italiano recupera da 0-30 e con quattro punti di fila si porta sul 3-3 e nel nono è il suo avversario a risolvere una situazione delicata sul 30-30 con i due punti grazie a cui conquista il 5-4. Il finale regala emozioni grazie ad un dodicesimo gioco nel quale il portacolori italiano annulla ben quattro set point prima di timbrare il 6-6. Il tie-break riserva un’altalena di emozioni nella quale il numero 139 ATP parte forte sul 3-0, conquista il secondo mini break sul 4-1 e subisce la rimonta dell’avversario che impatta sul 5-5. Il giocatore olandese si procura il quarto set point sul 6-5, Passaro lo annulla e chiude allo sprint sul 9-7 con il rovescio vincente in prossimità della rete.

La terza frazione inizia con l’1-0 firmato dall’azzurro nel primo gioco, l’olandese risponde bene sulla propria battuta anche quando impatta, ai vantaggi sul 2-2. Il pesante passaggio a vuoto accusato nel settimo gioco costa a Passaro il break a zero del 4-3, vantaggio legittimato dal 5-3 che il suo avversario ottiene a 15. Il tennista perugino non molla la presa e accorcia, a 30 sul 5-4. L’epilogo arriva nel decimo game quando De Jong si porta sul 40-15 con il servizio vincente e chiude sull’errore di rovescio dell’avversario per il 6-4 che allunga l’incontro.

L’inerzia del confronto sembra cambiata e a confermarlo arriva il break che, alla seconda opportunità, l’olandese ottiene ai vantaggi e consolida con il 2-0. Il giocatore umbro prova a non uscire dalla partita ottenendo il 2-1 al termine di un gioco in cui conduceva 40-15. Il neerlandese tiene a 0 il 3-1 e nel gioco successivo si procura due opportunità, non sfruttate, per il 4-1. Il tennista italiano continua a lottare, riesce a recuperare il break per il 3-3 e, dopo aver recuperato da 30-40, porta a casa il 4-3. I due contendenti si fronteggiano a viso aperto, De Jong ottiene il 4-4 dopo aver annullato palla break, il rivale rimonta da 0-30 e con quattro punti consecutivi firma il 5-4. L’equilibrio non si rompe e la conclusione non può che essere quella di un tie-break nel quale il numero 88 ATP domina la scena 7-1 anche grazie ai numerosi errori di diritto commessi dal suo avversario.

La frazione decisiva si apre ancora all’insegna della supremazia dell’olandese che tiene a 30 l’1-0 e, capitalizzando gli errori di diritto del suo dirimpettaio, sigla il break del 2-0. Il tennista azzurro, con un pizzico di fortuna, replica con l’immediato 2-1. De Jong però continua ad essere più in palla, trasforma la palla break del 3-1 e, a 30, ottiene il 4-1. Il tennista neerlandese, a zero, allunga sul 5-1 e chiude i conti sul 6-1 con il diritto vincente.

Passaro piazza 3 ace, commette sei doppi falli e mette dentro il 69% di prime ottenendo però percentuali decisamente peggiori di quelle dell’olandese per quanto concerne i punti conquistati sulla prima e sulla seconda. Non bastano al giocatore italiano i 50 vincenti messi a referto.