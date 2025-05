Roland Garros 2025, Federico Arnaboldi esce di scena nel turno decisivo delle qualificazioni

Si ferma al terzo ed ultimo turno il cammino di Federico Arnaboldi nel tabellone cadetto di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis: l’azzurro cede in un’ora e venti minuti di gioco al teutonico Maximilian Marterer, che si impone con lo score di 6-4 6-1 ed accede al main draw.

Nel primo set i due game iniziali si risolvono ai vantaggi, ma non ci sono palle break, poi è il tedesco il primo ad andare in seria difficoltà al servizio: Marterer risale dal 15-40 nel quinto game, cancellando due palle break, poi ne deve fronteggiare altre due nel settimo gioco, sul 30-40 ed ai vantaggi, ma anche in questa circostanza si salva. Il teutonico, poi, approfitta del primo passaggio a vuoto dell’azzurro, che nel decimo game va sotto 0-40, ed al secondo set point chiude i conti sul 6-4 in 50 minuti.

Nella seconda frazione l’azzurro manca altre due palle break nel game d’apertura ed esce dalla partita, cedendo il servizio a trenta nel secondo gioco, con Marterer che poi scappa via sul 3-0 non pesante. Arnaboldi tiene la battuta ai vantaggi del quarto game, ma poi il tedesco domina e centra un secondo strappo a quindici nel sesto gioco, che fa da preludio alla chiusura, che giunge inesorabile sul 6-1 in mezz’ora di gioco.

Le statistiche sottolineano il predominio del tedesco, che conquista 64 punti contro i 46 dell’azzurro, mettendo a segno più vincenti, 24-18, e concedendo meno gratuiti, 18-24. Il teutonico si mostra più cinico dell’italiano, sfruttando 3 delle 4 palle break avute a disposizione e cancellando tutte le 6 opportunità concesse ad Arnaboldi.