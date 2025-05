Roland Garros 2025, Draper e Djokovic avanzano agli ottavi

I match dei sedicesimi della parte alta del tabellone caratterizzano il programma di giornata del singolare maschile del Roland Garros. Passano il turno ed avanzano agli ottavi di finale l’inglese Jack Draper, testa di serie numero 5, e il serbo Novak Djokovic, sesto favorito del seeding.

Passa il turno senza la minima fatica il russo Andrey Rublev, promosso agli ottavi grazie al forfait del francese Arthur Fils. Jack Draper non concede sconti. Il britannico piega .6-2 6-4 6-2, in un’ora e quarantasei minuti, l’astro nascente Joao Fonseca. In chiusura di giornata Novak Djokovic liquida 6-2 6-4 6-3, in poco più di due ore, l’austriaco Filip Misolic.

Uno scatenato Jannik Sinner annichilisce, in un’ora e trentaquattro minuti, quello che, almeno sulla carta, era l’insidioso ostacolo Jiri Lehecka. Esce alla distanza e vince un’autentica battaglia Tallon Griekspoor. L’olandese s’impone 4-6 6-1 6-7(4) 6-1 6-4 sul qualificato statunitense Ethan Quinn. Alexander Zverev regola 6-2 7-6(4) 6-1, in due ore e trenta minuti, Flavio Cobolli.

Il kazako Alexander Bublik continua la sua marcia e approda agli ottavi di finale liquidando 7-5 6-1 6-2 il portoghese Henrique Rocha. Nel derby britannico Cameron Norrie prevale 6-3 7-6(1) 6-2, in due ore e quarantasei minuti, sul connazionale Jacob Fearnley.