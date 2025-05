Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In vista dell’inizio del Roland Garros 2025, il secondo slam della stagione tennistica, che come sempre si giocherà sui campi in terra rossa di Parigi, l’organizzazione del torneo, presieduta da Amelie Mauresmo, ha reso note le wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

L’evento, che si disputerà dal 25 maggio all’8 giugno prossimi, vedrà al via i migliori e le migliori tenniste del mondo, con l’ambizione di arrivare il più lontano possibile, sino a vincere gli ambiti trofei del weekend delle finali.

Nell’elenco delle wild card di quest’anno, figurano: il francese Richard Gasquet, che davanti al suo pubblico saluterà il tennis appendendo la racchetta al chiodo, e lo svizzero Stan Wawrinka, vincitore del Roland Garros nel 2015, e al femminile le transalpine Léolia Jeanjean (numero 104 del mondo) e la statunitense Iva Jovic (17enne – 120 del mondo), con quest’ultima che arriva al main draw grazie agli scambi reciproci tra la federazione francese e quella statunitense.

Di seguito l’elenco completo di tutte le wild card assegnate al maschile e al femminile:

Singolare maschile

Terence Atmane (Fra)

Arthur Cazaux (Fra)

Richard Gasquet (Fra)

Pierre-Hugues Herbert (Fra)

Emilio Nava (Usa)

Valentin Royer (Fra)

Tristan Schoolkate (Aus)

Stan Wawrinka (Sui)

Singolare maschile – Qualificazioni

Robin Bertrand

Geoffrey Blancaneaux

Sascha Gueymard Wayenburg

Moïse Kouamé

Maé Malige

Mattéo Martineau

Luka Pavlovic

Clément Tabur

Singolare femminile

Destanee Aiava (Aus)

Loïs Boisson (Fra)

Elsa Jacquemot (Fra)

Léolia Jeanjean (Fra)

Iva Jovic (Usa)

Chloé Paquet (Fra)

Diane Parry (Fra)

Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (Fra)

Singolare femminile – qualificazioni

Yaroslava Bartashevich

Julie Belgraver

Ksenia Efremova

Eleejah Inisan

Cindy Langlais

Jenny Lim

Carole Monnet

Daphnée Mpetshi Perricard

Margaux Rouvroy