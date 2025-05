Roland Garros 2025, Cocciaretto domina Townsend e si regala la sfida con Alexandrova

Elisabetta Cocciaretto domina la sfida di primo turno del Roland Garros 2025 superando 6-3 6-2, in un’ora e sedici minuti, la statunitense Taylor Townsend e approda al secondo turno contro la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 20, che ha eliminato 6-3 6-2 Lucia Bronzetti.

La giocatrice italiana inizia la partita tenendo a 15 i primi due turni di battuta. Townsend impatta, a 15, sul 2-2, la sua rivale continua ad essere incisiva al servizio e firma il 3-2. L’americana tiene il passo con il 3-3, la marchigiana risponde siglando a 30 il 4-3, gioco chiuso dalla combinazione servizio-diritto. Cocciaretto spinge non appena la sua avversaria accorcia, si procura due palle break non sfruttate e alla terza opportunità toglie la battuta alla rivale per il 5-3. In un rocambolesco nono gioco la giocatrice italiana si trova sotto 15-40, annulla due palle break e con quattro punti di fila porta a casa il primo parziale per 6-3.

La numero 104 del ranking inizia la seconda frazione firmando, a 30, l’1-0. L’italiana, con lo smash vincente, chiude, a zero, il gioco dell’1-1, imitata poco dopo dalla sua avversaria per il 2-1. La prima svolta arriva nel quinto gioco quando Cocciaretto sale 0-40, non concretizza le prime due possibilità e alla terza, con un prepotente rovescio incrociato, ottiene il break del 3-2. La giocatrice azzurra, una volta ottenuto il vantaggio, salva la palla del possibile 3-3, sale 4-2 e continua a spingere sul servizio della rivale fino ad ottenere, nuovamente con il rovescio, il 5-2. Nel momento della verità Cocciaretto concede il 30-30 con il doppio fallo, si procura match point con il winner di rovescio e chiude con l’ace per il 6-2 conclusivo.

Cocciaretto serve il 73% di prime, ottiene il 78% dei punti quando mette dentro la prima e il 64% quando si affida alla seconda, cifra nettamente migliore del deficitario 33% della rivale. La giocatrice italiana vince il computo complessivo dei punti per 58 a 39, a testimonianza di evidente superiorità, mette a segno 18 vincenti e commette 12 errori gratuiti.