Roland Garros 2025, c’è Sinner per l’ultimo ballo di Gasquet. Attesa per il derby Cobolli-Arnaldi

Si completano quest’oggi i match di secondo turno al Roland Garros e dunque torna in campo Jannik Sinner. Dopo aver sconfitto all’esordio Arthur Rinderknech, il numero uno del mondo si troverà di fronte un altro francese, quel Richard Gasquet che ha annunciato il suo ritiro proprio a Parigi. Quella di oggi, infatti potrebbe essere l’ultima partita della carriera del 38enne di Beziers, uno dei rovesci ad una mano più belli del circuito e a cui il Philippe Chatrier renderà sicuramente un meraviglioso omaggio in caso di probabile sconfitta.

Non dovrebbero esserci problemi per Sinner contro un Gasquet ormai arrivato alla fine e che spera solo di fare una bella figura contro il numero uno del mondo, in una chiusura che potrebbe anche essere perfetta per il francese. Troppa la differenza tra i due giocatori, con Jannik che ha comunque bisogno di trovare ritmo e confidenza con la terra rossa parigina anche in vista di un terzo turno che si presenta molto insidioso con il vincente del match tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il ceco Jiri Lehecka.

Questa, però, sarà anche la giornata del derby italiano tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Una grandissima occasione per entrambi di spingersi al terzo turno del Roland Garros, dove probabilmente ad attendere il vincitore ci sarà Alexander Zverev, impegnato quest’oggi con l’olandese Jesper De Jong. Tornando al derby, sarà una sfida sicuramente complicata per Cobolli ed Arnaldi, dove conterà anche l’aspetto mentale e chi saprà gestire al meglio la pressione di un match decisamente importante.

Prima della sfida tutta italiana, sullo stesso campo (il 6), toccherà ad Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 20. Una partita in cui sicuramente la marchigiana ha il pronostico a sfavore, ma è anche quella classifica sfida che si può giocare e che portata nella battaglia e nella lotta può cambiare completamente. Serve una Cocciaretto attenta fin dai primi scambi, perchè può essere un’occasione per Elisabetta di tornare nuovamente al terzo turno a Parigi.

Giornata sicuramente speciale per il pubblico francese, visto che i tennisti di casa sono impegnati in alcune sfide molto affascinanti. Corentin Moutet sarà lo sfidante di Novak Djokovic sul Suzanne Lenglen, il cui programma sarà aperto da Arthur Fils, che attende l’insidioso spagnolo Jaume Munar. Il Philippe Chatrier, invece, è pronto a ribollire nuovamente la sera per Gael Monfils, reduce da una pazzesca rimonta al primo turno e che ora se la vedrà con il britannico Jack Draper, numero cinque del mondo. Attenzione anche Ugo Humbert contro il britannico Jacob Fearnley e soprattutto a Pierre-Hugues Herbert, che affronterà il rampante brasiliano Joao Fonseca.

Passando al tabellone femminile, ritornano in campo le americane Coco Gauff e Jessica Pegula, seconda e terza testa di serie, che affrontano rispettivamente la ceca Tereza Valentova e la connazionale Ann Li. Restando sempre tra le fila statunitensi, fari puntati anche su Madison Keys, numero sette del seeding, che se la vedrà con la britannica Katie Boulter. Altro match molto interessante con una tennista a stelle e strisce è quello di Ashlyn Krueger, che affronta una delle favorite per la vittoria finale, la russa Mirra Andreeva.