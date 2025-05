Roland Garros 2025, buon esordio per Djokovic e Zverev. Derby Cobolli-Arnaldi, Medvedev eliminato

Si sono conclusi i match di primo turno del tabellone maschile del Roland Garros. Ci sarà un derby azzurro al prossimo turno visto che si affronteranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Cobolli ha vissuto un esordio molto tranquillo, spazzando via il croato Marin Cilic, ormai lontanissimo parente del giocatore che è stato. Un perentorio 6-2 6-1 6-3 in appena un’ora e quarantatré minuti di gioco ed una prestazione decisamente incoraggiante per il romano. Chi ha compiuto l’impresa è sicuramente Arnaldi, che è stato capace di rimontare due set ed un break di svantaggio al canadese Felix Auger-Aliassime, vincendo per 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2 dopo quattro ore e ventidue minuti di gioco.

Un convincente Novak Djokovic ha cominciato al meglio il proprio cammino al Roland Garros con la vittoria sull’americano Mackenzie McDonald. Un triplice 6-3 da parte del serbo, reduce dalla conquista del suo centesimo titolo in carriera a Ginevra. Nel prossimo turno per Djokovic ci sarà la sfida con il francese Corentin Moutet, che ha vinto il derby con il connazionale Tabur.

Buona la prima anche per Alexander Zverev, con il tedesco che ha superato l’americano Learner Tien con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 e adesso se la vedrà con l’olandese Jesper De Jong, che ha messo fine al cammino di Francesco Passaro in un match dai mille rimpianti per l’azzurro. Infatti Passaro si è trovato avanti due set a zero, prima di subire la rimonta di De Jong, che si è imposto con il punteggio di 3-6 6-7 6-4 7-6 6-1.

Esce di scena anche Mattia Bellucci, ma il lombardo aveva un compito decisamente complicato contro il numero cinque del mondo Jack Draper. Dopo aver perso il primo set, il britannico ha vinto i successivi tre, chiudendo il match per 3-6 6-1 6-4 6-2. Passa il turno anche l’australiano Alex de Minaur, che ha sconfitto il serbo Laslo Djere (6-3 6-4 7-6), il ceco Jakub Mensik (7-5 6-7 7-5 6-3 al francese Alexandre Muller) e Andrey Rublev (6-4 4-6 6-3 6-1 al sudadricano Lloyd Harris).

Clamorosa, anche per le modalità, la sconfitta di Daniel Medvedev contro il britannico Cameron Norrie. Il russo ha rimontato due set di svantaggio e si è trovato a servire anche per il match nel quinto set, prima di subire il recupero dell’avversario. Norrie alla fine si è imposto per 7-5 6-3 4-6 1-6 7-5

RISULTATI TABELLONE MASCHILE ROLAND GARROS 2025 (27 MAGGIO)

De Minaur (Aus) b. Djere (Srb) 6-3 6-4 7-6

Gomez (Arg) b. Kovacevic (Usa) 4-6 6-4 6-4 6-1

Norrie (Gbr) b. Medvedev (Rus) 7-5 6-3 4-6 1-6 7-5

Shevchenko (Kaz) b. Lajovic (Srb) 6-2 6-4 7-6

Quinn (Usa) b. Dimitrov (Bul) 2-6 3-6 6-2 ret.

Bublik (Kaz) b. Duckworth (Aus) 6-2 6-4 6-4

Zverev (Ger) b. Tien (Usa) 6-3 6-4 6-4

De Jong (Ned) b. Passaro (Ita) 3-6 6-7 6-4 7-6 6-1

Mensik (Cze) b. Muller (Fra) 7-5 6-7 7-5 6-3

Walton (Aus) b. Marterer (Ger) 7-6 4-6 6-3 2-6 6-2

Herbert (Fra) b. Bonzi (Fra) 7-5 3-6 4-6 7-5 6-2

Djokovic (Srb) b. McDonald (Usa) 6-3 6-3 6-3

Rocha (Por) b. Basilashvili (Geo) 7-6 2-6 7-6 2-6 6-2

Rublev (Rus) b. Harris (Rsa) 6-4 4-6 6-3 6-1

Draper (Gbr) b. Bellucci (Ita) 3-6 6-1 6-4 6-2

Arnaldi (Ita) b. Auger-Aliassime 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2

Cobolli (Ita) b. Cilic (Cro) 6-2 6-1 6-3

Moutet (Fra) b. Tabur (Fra) 6-3 7-6 6-3

Fonseca (Bra) b. Hurkacz (Pol) 6-2 6-4 6-2

Monfils (Fra) b. Dellien (Bol) 4-6 3-6 6-1 7-6 6-1