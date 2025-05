Roland Garros 2025, avanzano Ruud e Rune. Fuori Fritz e Francisco Cerundolo

Il denso programma di incontri valevoli per il primo turno caratterizza la seconda giornata del tabellone maschile del Roland Garros. Passano il turno il norvegese Casper Ruud e il danese Holger Rune. Escono di scena l’americano Taylor Fritz, superato dal tedesco Daniel Altmaier, e Francisco Cerundolo, battuto dal canadese Gabriel Diallo.

Gabriel Diallo mette a segno una delle sorprese più rilevanti di giornata. Il canadese doma 7-5 6-3 6-4, in poco più di due ore, l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 18. L’impresa di giornata la firma Daniel Altmaier. Il tedesco, specialista del rosso elimina la testa di serie numero 4 Taylor Fritz con il punteggio di 7-5 3-6 6-3 6-1. Lo statunitense Sebastian Korda elimina 6-2 4-6 6-3 6-2, in due ore e ventitré minuti, Luciano Darderi. Hugo Gaston si aggiudica il derby transalpino piegando al quinto set il connazionale Ugo Blanchet con il punteggio di 2-6 6-0 2-6 6-3 6-4. Miomir Kecmanovic recupera due set di svantaggio contro l’argentino Sebastian Baez e lo batte 6-7(3) 6-7(4) 6-4 6-2 6-2.

Convincente esordio per Casper Ruud. Il norvegese, testa di serie numero 7, liquida 6-3 6-4 6-2 il qualificato spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Serve il quinto set ad Alejandro Tabilo per aver ragione di Arthur Cazaux. Il cileno regola il transalpino 5-7 6-3 6-2 1-6 6-3 al termine di una battaglia di quasi quattro ore. Carlos Alcaraz non concede sconti e piega 6-3 6-4 6-2, in meno di due ore, un buon Giulio Zeppieri. Stefanos Tsitisipas piega 7-5 6-3 6-4, in poco più di due ore e mezza, l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

Alejandro Davidovich Fokina supera 6-3 6-2 6-7(3) 6-3 il giovane connazionale Pablo Llamas Ruiz. L’inglese Jacob Fearnley batte 7-6(3) 6-3 6-2 lo svizzero Stanislas Wawrinka. Il russo Karen Khachanov doma con un triplice 6-4 l’australiano Aleksandar Vukic. Il ceco Jiri Lehecka sgretola la resistenza dell’australiano Jordan Thompson con un netto 6-4 6-2 6-1.

Holger Rune esce alla distanza contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, battuto 6-7(4) 6-4 6-3 6-2. Il canadese Denis Shapovalov travolge 6-0 6-2 6-3 lo spagnolo Pedro Martinez. L’austriaco Sebastian Ofner prevale 7-6(5) 6-3 6-7(5) 6-3 sul tedesco Jan-Lennard Struff. L’australiano Alexei Popyrin approfitta del ritiro del giapponese Yoshihito Nishioka sul 7-5 6-4 1-2 a proprio favore.

Richard Gasquet si aggiudica 6-2 2-6 6-3 6-0 la sfida con il giovane connazionale Terence Atmane. L’austriaco Filip Misovic doma 5-7 7-6(3) 7-6(4) 6-1, in oltre tre ore e mezza, il cinese Yunchaokete Bu. Arthur Fils piega 6-3 6-4 6-7(6) 6-3 il cileno Nicolas Jarry. Il francese Ugo Humbert batte 7-5 6-3 7-6(3) l’australiano Christopher O’Connell. Jaume Munar si aggiudica 6-4 6-1 7-5 il confronto con l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Tallon Griekspor fiacca la resistenza dell’americano Marcos Giron, sconfitto 4-6 6-3 6-4 7-5.