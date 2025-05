Roland Garros 2025, Alcaraz e Rune approdano ai sedicesimi. Esce Ruud

La quarta giornata del tabellone del singolare maschile del Roland Garros registra l’eliminazione del norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 7. Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, e Holger Rune rispettano i pronostici della vigilia guadagnando l’accesso ai sedicesimi.

Carlos Alcaraz elimina in quattro set l’ungherese Fabian Marozsan, 6-1 4-6 6-1 6-2 lo score dell’incontro. Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8, supera 6-4 6-0 6-4, in poco più di due ore, il colombiano Daniel Galan. In chiusura di giornata il danese Holger Rune impiega due ore e ventitré minuti per aver ragione dell’americano Emilio Nava con il punteggio di 6-3 7-6(5) 6-3. Il serbo Hamad Medjedovic regola 6-3 6-4 7-5, due ore e trentuno minuti la durata del confronto, l’argentino Juan Manuel Cerundolo.

L’australiano Alexei Popyrin doma 7-5 6-3 6-4, in due ore e diciotto minuti, il cileno Alejandro Tabilo. L’argentino Mariano Navone piega 6-1 7-6(1) 6-3, in due ore e venticinque minuti, lo statunitense Reilly Opelka e si guadagna la sfida con Lorenzo Musetti. Si ferma al secondo turno la corsa di Casper Ruud. Il portoghese Nuno Borges prevale 2-6 6-4 6-1 6-0 sul norvegese, testa di serie numero 7.

Il francese Quentin Halys rimonta lo svantaggio iniziale e s’impone 4-6 6-3 7-6(2) 7-5 sul serbo Miomir Kecmanovic. Il bosniaco Damir Dzumhur estromette dal torneo il francese Giovanni Mpetshi Perricard, sconfitto 7-6(4) 6-3 4-6 6-4. Il tedesco Daniel Altmaier batte il ceco Vit Kopriva in quattro set con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 7-5.

Deve lottare oltre quattro ore per approdare ai sedicesimi Karen Khachanov. Il tennista russo vince 7-5 3-6 7-5 4-6 6-2 la battaglia contro l’austriaco Sebastian Ofner. Uno splendido Matteo Gigante conquista il prestigioso scalpo di Stefanos Tsitsipas. Il giocatore italiano elimina 6-4 5-7 6-2 6-4 la testa di serie numero 20 del torneo. Tommy Paul recupera due set di svantaggio e si salva al quinto contro l’ungherese Marton Fucsovics. Lo statunitense si aggiudica l’incontro, in tre ore e quarantadue minuti, con il punteggio di 4-6 2-6 6-3 7-5 6-4.

Lo statunitense Sebastian Korda vince 6-1 6-2 7-6(2) il derby con il connazionale Jenson Brooksby. Ben Shelton passa il turno senza neanche scendere in campo per il ritiro del francese Hugo Gaston. Frances Tiafoe archivia 6-4 6-3 6-1, in un’ora e trentanove minuti, la pratica Pablo Carreno Busta.