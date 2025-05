Rischio zero vittorie per l’Italia al Giro? Sei tappe per scongiurare un record da brividi

Anche oggi, purtroppo, l’incubo zero vittorie in questo Giro d’Italia 2025 non è stato scongiurato. Il Bel Paese nella corsa di casa è ancora a caccia del primo successo e, terminata la seconda settimana, le notizie sono tutt’altro che confortanti.

Gli azzurri hanno sfiorato la vittoria solamente con Edoardo Zambanini, che ha quasi battuto incredibilmente Mads Pedersen a Matera. Poi altri piazzamenti con Giulio Ciccone (purtroppo ritiratosi, era una delle chance più importanti in casa azzurra) ed il terzo posto di Christian Scaroni oggi ad Asiago.

Sarebbe un record in negativo che l’Italia vuole assolutamente evitare. Restano sei tappe, tutte durissime, per provare a trovare un successo, ma la situazione si fa veramente difficile: nelle frazioni di montagna c’è il rischio che i big vadano a tenere la corsa chiusa, mentre nella tappa di Roma non ci sono grandi velocisti a disposizione per il Bel Paese.

C’è bisogno di andare in fuga, i nomi non mancano: da Diego Ulissi a Marco Frigo, passando per i protagonisti di oggi Filippo Zana e Gianmarco Garofoli, fino ad arrivare ad Antonio Tiberi, Damiano Caruso e Davide Piganzoli, che sono ancora in classifica. E chissà che con un Primoz Roglic in difficoltà non potrebbe avere le sue carte da giocare anche Giulio Pellizzari, che ha dimostrato di avere un’ottima condizione.