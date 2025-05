RIMONTA DA FINALE! Jannik Sinner ribalta Paul e lancia la sfida ad Alcaraz a Roma!

29′ di paura e poi...Jannik Sinner ha conquistato l’accesso alla finale degli Internazionali d’Italia 2025 a Roma. Il n.1 del mondo ha sconfitto col punteggio di 1-6 6-0 6-3 in 1 ora e 44 minuti di partita l’americano Tommy Paul (n.12 del ranking) in un match dall’andamento inatteso. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato che l’altoatesino fosse costretto alla rimonta.

Un primo parziale molto negativo per il 23enne nostrano, dettato dalla difficoltà di adattamento alle condizioni serali. Tuttavia, da vero campione, l’azzurro è riuscito a ribaltare la situazione e con la sua forza tecnica e mentale prendersi il tickets per l’atto conclusivo. Per la prima volta dopo 47 anni, un rappresentante del Bel Paese si giocherà il titolo e ci sarà la sfida che tutti attendevano contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sono 26 le vittorie consecutive nel massimo circuito per Jannik.

Nel primo set Sinner fatica a trovare la misura dei colpi. Se contro Ruud ogni pallina che colpiva si tramutava in vincente, in questo caso è un gratuito. Paul, da par suo, gioca benissimo d’anticipo e si appoggia splendidamente negli scambi da fondo. Ne consegue un 5-0 a cui nessuno può credere. La frazione si chiude sul 6-1, con Jannik che si rivolge al suo angolo in cerca di conforto.

Nel secondo set l’azzurro cambia completamente registro. I rimbalzi vengono letti meglio e le sue giocate diventano un enigma per il californiano. Paul è letteralmente investito da dritto e rovescio del pusterese. Un soliloquio sublimato dal bagel (6-0).

Nel terzo set Jannik segue lo stesso spartito e, con alcune risposte straordinarie, va avanti 3-0. Un passaggio a vuoto inatteso però c’è nel quinto game, con Paul che trova il contro-break, sfruttando risposte profonde e insidiose. Sinner però reagisce immediatamente e soprattutto grazie a un grandioso recupero di rovescio lungolinea si crea la chance per andare avanti di un break. Missione compiuta. Nell’ottavo game, in risposta, Jannik manca due match-point, ma nel successivo concretizza (6-3).

Leggendo le statistiche, il nostro portacolori ha concluso con il 72% di prime di servizio in campo da cui ha ottenuto il 73% dei punti, soffrendo con la seconda (41%). Nel rapporto vincenti/gratuiti, il n.1 del mondo ha ottenuto 17/32 rispetto al 13/35 del suo avversario.