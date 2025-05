Riccardo Pianosi campione europeo nel Kite: “Bellissime regate, prossimo obiettivo il Mondiale”

Riccardo Pianosi è ormai stabilmente un big internazionale del Formula Kite da circa tre anni, ma in questo avvio di stagione sembra aver effettuato un ulteriore salto di qualità come dimostrano il secondo posto a Maiorca, la vittoria a Hyeres (nelle prime due tappe del nuovo circuito di Coppa del Mondo) e la medaglia d’oro ai Campionati Europei 2025.

Il ventenne marchigiano in realtà ha perso quest’oggi il confronto diretto nella finalissima con il fenomeno singaporiano classe 2006 Max Maeder, che si è dunque imposto nella classifica Open riservata anche agli atleti extra-europei. Secondo titolo continentale in carriera per Pianosi, dopo il trionfo di due anni fa a Portsmouth, che vale anche come quarto podio europeo di fila.

“È stata una bellissima settimana di regate, sono davvero contento del lavoro che sto portando avanti con Simone Vannucci e con la Federazione. Gli allenamenti stanno dando i loro frutti, e i risultati lo dimostrano: siamo sempre più in alto in classifica“, il commento del vice-campione iridato in carica al termine della manifestazione (fonte: FIV).

“Peccato per la finale, avrei voluto vincere l’ultima prova ma non cambia il fatto che il titolo continentale è mio, e questo mi rende molto felice. Ora voglio restare concentrato sui prossimi obiettivi. C’è il Mondiale a fine estate e avrò tempo per sistemare quei piccoli dettagli su cui posso ancora migliorare. Sono soddisfatto e motivato per continuare su questa strada“, ha concluso il talento pesarese classe 2005.