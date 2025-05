RIBALTONE A PARIGI! Matteo Arnaldi infinito: rimonta Auger-Aliassime da 0-2, sarà derby com Cobolli al Roland Garros!

Matteo Arnaldi concretizza una super rimonta nel primo turno del Roland Garros 2025. Il tennista tricolore (n.36 del mondo) ha piegato con lo score di 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2 in 4 ore e 22 minuti di partita il canadese Felix Auger-Aliassime (n.27 del ranking), dando dimostrazione di lucidità e carattere. Sembrava spacciato l’azzurro all’inizio del terzo set, ma alla fine la grande dedizione l’ha premiato. In questo modo, nel secondo turno ci sarà il derby con Flavio Cobolli.

Nel primo set Arnaldi è costretto a fare i conti con un Auger-Aliassime centratissimo. Il ligure deve cancellare tre palle break nel terzo game e due nel quinto, facendo appello alle sue difese straordinarie. Dal 5-5, però, il canadese va in serie e trova soluzioni micidiali che valgono il set sul 7-5. In particolare, il dritto è un colpo letale nell’economia del parziale.

Nel secondo set il nativo di Montreal dilaga, approfittando anche della frustrazione del giocatore italiano. L’azzurro subisce un doppio break, forzando terribilmente le giocate e non trovando il campo. Nel quinto cancella due palle del terzo break e lo stesso accade nel settimo, dove parliamo di tre set-point. Auger-Aliassime non trema e sul 6-2 archivia la pratica.

Nel terzo set, quando c’è il break del canadese in apertura sembra finita. Matteo però si aggrappa letteralmente alla partita e con alcune difese acrobatiche pareggia i conti sull’1-1. Il rendimento del ligure sale in maniera esponenziale e i colpi da fondo del rivale fanno meno male. In questo modo matura il break in favore dell’azzurro nel quarto gioco, mantenuto con grinta nel settimo game (due palle del contro-break annullate) e risolvendo ai vantaggi nel nono (6-3).

Nel quarto set, prima dell’inizio della frazione, il giocatore originario di Montreal chiede un MTO per problemi a una caviglia. Il gioco riprende e la superiorità nello scambio del nostro portacolori è evidente. Auger-Aliassime si aggrappa al servizio, ma capitola nel settimo game (4-3). Arnaldi spreca quattro palle set nel nono gioco, ma è concreto nel decimo (6-4).

Nel quinto set le energie nel serbatoio sono in netta prevalenza per il tennista nostrano che da fondo mette tanta solidità, eseguendo con grande sagacia tattica la palla corta. In questo modo maturano i break del terzo game e del settimo, con Matteo costretto comunque a cancellare due pericolose palle del contro-break nel sesto gioco con grande coraggio. Sul 6-2, dunque, il ligure stinge la mano all’avversario.