Renzo Furlan valuta la vittoria di Jasmine Paolini: “Mi ha impressionato”

Da allenatore a commentatore tecnico, con lo sguardo interessato. Sono stati giorni particolari per Renzo Furlan, davanti ai microfoni per cimentarsi nel ruolo di seconda voce su Sky Sport e valutare i match degli Internazionali d’Italia. Un paio di mesi fa quello che non si pensava, il termine del rapporto con Jasmine Paolini.

Un sodalizio durato circa 10 anni grazie al quale la toscana da giocatrice “normale” ha saputo evolversi e toccare delle vette nel 2024 che ben pochi avrebbero potuto prevedere. Un lavoro capace di plasmare Jasmine e di renderla anche più consapevole delle sue qualità. Per questo, la vittoria di ieri al Foro Italico ha in sé tanti significati e Furlan si è espresso con grande onestà intellettuale.

“Grande personalità, ha perso sempre poco campo, rotazioni ottime, ha servito con continuità, ha giocato un match a un livello altissimo per consistenza, qualità di tennis e personalità. Se non giochi così non batti mai la numero due al mondo come Coco Gauff“, ha dichiarato l’ex coach dell’azzurra ai microfoni di Sky Sport, sulla prestazione di Paolini contro la statunitense nell’atto conclusivo.

“Ha una condizione fisica impressionante e mi ha stupito molto: è arrivata a questa finale dopo aver speso moltissimo, con la russa Shnaider ha speso tanto. E poi non dimentichiamoci che sta giocando anche il doppio, quindi gioca ogni giorno senza potersi mai fermare. È stata impressionante, davvero!“, ha concluso Furlan.