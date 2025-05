Ranking ATP degli italiani dopo Roma: Sinner comanda, Musetti e Berrettini scalano, scivolone di Passaro

Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alacaraz si affronteranno nella finale degli Internazionali d’Italia, che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 17.00) sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il fuoriclasse altoatesino scenderà in campo da numero 1 del mondo con 10.380 punti all’attivo e si isserebbe a quota 10.730 se dovesse riuscire a battere il grande rivale iberico, alzando al cielo il trofeo di fronte al proprio pubblico che gremirà il Campo Centrale.

Quale sarà il ranking ATP degli italiani dopo il Masters 1000 di Roma? Lorenzo Musetti ha raggiunto le semifinali nella Capitale perdendo contro Alcaraz, ma è riuscito a scalare una posizione e da lunedì 19 maggio sarà numero 8 del mondo. Matteo Berrettini è stato costretto al ritiro per un problema fisico contro il norvegese Casper Ruud al terzo turno, ma è riuscito a recuperare un paio di posizione ed è risalito al 28mo posto della graduatoria internazionale.

Flavio Cobolli staziona in 33ma piazza, ma potrebbe essere sorpassato nelle prossime ore dall’olandese Tallon Griekspoor e/o dal francese Giovanni Mpetshi Perricard in base ai risultati del Challenger di Bordeaux. Le prove nella Capitale non hanno cambiato più di tanto la situazione di Matteo Arnaldi (38mo, -2), Lorenzo Sonego (44mo, stabile) e Luciano Darderi (45mo, +1). In top-100 anche Mattia Bellucci (67mo, ma attenzione ai risultati del Challenger di Torino) e Luca Nardi (94mo), mentre Fabio Fognini è 107mo.

Francesco Passaro ha perso 38mo posizioni: ha sì eguagliato il terzo turno a Roma, ma l’anno scorso vinse il Challenger di Torino mentre in questa edizione è stato eliminato ai quarti di finale ed è così scivolato in 139ma piazza (con il rischio di subire un paio di sorpassi nelle prossime ore).

RANKING ATP ITALIANI DOPO ATP 1000 ROMA

1. Jannik Sinner 10.380 (10.730 in caso di vittoria a Roma, stabile)

8. Lorenzo Musetti 3.860 (+1)

28. Matteo Berrettini 1.720 (+2)

33. Flavio Cobolli 1.520 (34mo o 35mo se l’olandese Tallon Griekspoor e/o il francese Giovanni Mpetshi Perricard raggiungono la finale al Challenger di Bordeaux; +1 o stabile o -1)

39. Matteo Arnaldi 1.365 (-2)

44. Lorenzo Sonego 1.205 (stabile)

45. Luciano Darderi 1.159 (+1)

67. Mattia Bellucci 888 (68mo o 69mo se il kazako Alexander Bublik raggiunge la finale del Challenger di Torino e/o il cinese Yunchaokete vince a Torino; +1 o stabile o -1)

94. Luca Nardi 645 (+1)

107. Fabio Fognini 536 (stabile)

139. Francesco Passaro 423 (140mo se lo statunitense Mitchelle Kruger vince il Challenger di Oeiras e/o il georgiano Nikoloz Masilashvili raggiunge la finale al Challenger di Bordeaux; -38 o -39 o -40)

166. Matteo Gigante 338 (167mo o 168mo se Zsombor Piras vince il Challenger di Tunisi e/o Luca Van Assche vince il Challenger di Zagabria; -2 o -3 o -4)

172. Andrea Pellegrino 328 (173mo se Zsombor Piras vince il Challenger di Tunisi e/o Luca Van Assche vince il Challenger di Zagabria; -5 o -6 o 0-7)

186. Federico Arnaboldi 298 (+8)