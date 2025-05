Ranking ATP (19 maggio 2025): Alcaraz si avvicina alla vetta occupata da Sinner, Musetti sempre più in alto

Tempo di aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis. Jannik Sinner inizia la sua 50ª settimana da n.1 del mondo, ma deve guardarsi da un Carlos Alcaraz che, nella stagione sulla terra rossa, sta avendo un cammino impressionante. La vittoria nella finale degli Internazionali d’Italia proprio contro Jannik ha avvicinato al vertice l’iberico.

Sono 1530 i punti di differenza tra i due e Alcaraz dunque si candida con decisione a recitare il ruolo del primo rivale del nostro portacolori. Una top-10 in cui Lorenzo Musetti prosegue nella sua ascesa. Grazie alla semifinale raggiunta a Roma, il toscano può festeggiare il suo nuovo best ranking, ovvero n.8 del mondo.

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 19 maggio 2025

1. Jannik Sinner 10380

2. Carlos Alcaraz 8850

3. Alexander Zverev 7285

4. Taylor Fritz 4625

5. Jack Draper 4610

6. Novak Djokovic 4080

7. Casper Ruud 3905

8. Lorenzo Musetti 3860

9. Alex de Minaur 3635

10. Holger Rune 3440

Estendendo il discorso agli altri tennisti italiani, detto di Sinner e di Musetti, Matteo Berrettini è sempre il n.3 d’Italia (n.28 ATP). Il romano è stato costretto però al ritiro nel terzo turno del Foro Italico contro il norvegese Casper Ruud e probabilmente dovrà fermarsi per qualche tempo a causa dell’ormai consueto problema agli addominali. Non resta che attendere sviluppi in merito. Alle sue spalle ci sono Flavio Cobolli (n.35), Matteo Arnaldi (n.39), Lorenzo Sonego (n.44), Luciano Darderi (n.45), Mattia Bellucci (n.68) e Luca Nardi (n.94) a completare il quadro dei giocatori azzurri in top-100.

ITALIANI IN TOP-100

1. Jannik Sinner 10380

8. Lorenzo Musetti 3860

28. Matteo Berrettini 1720

35. Flavio Cobolli 1480

39. Matteo Arnaldi 1365

44. Lorenzo Sonego 1205

45. Luciano Darderi 1159

68. Mattia Bellucci 891

94. Luca Nardi 645