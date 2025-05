Rally, Toyota verso un nuovo successo in Portogallo?

Riparte questo fine settimana il FIA World Rally Championship con il tradizionale Rally Portogallo. Dopo quattro round Toyota appare come l’indiscussa regina della serie, il giapponesi hanno dettato legge da Montecarlo ad oggi annichilendo la concorrenza di Hyundai.

Il divario tra le due case è stato più che mai evidente nell’ultimo atto sull’asfalto delle Isole Canarie. Toyota ha inflitto distacchi abissali alle tre Hyundai i20N Rally1, fuori dalla contesa per il successo finale di fatto sin dalla prima speciale cronometrata.

Toyota avrà ancora ben cinque Yaris GR Rally1 in azione in Portogallo. Sébastien Ogier, sei volte vincitore in Portogallo, tornerà in supporto di Takamoto Katsuta, Sami Pajari, Kalle Rovanperä e Elfyn Evans. L’ultimo citato vanta al momento ben 109 punti all’attivo contro i 66p del vincitore Rally Canarie 2025 Rovanperä.

Sarà curioso vedere come si comporteranno le Hyundai i20 N EVO sullo sterrato portoghese. Thierry Neuville ed Ott Tanak inseguono disperatamente il primo acuto del 2025, un obiettivo molto più complicato del previsto.

Il 58mo Vodafone Rally de Portugal 2025 inizierà ufficialmente giovedì con la SS1 (SSS Figueira da Foz – 2.94 km). Il vero evento scatterà nella giornata seguente con i primi veri impegni: Ss2 (Mortágua 1 – 14.59 km), SS3 (Lousã 1 – 12.28 km) e SS4 (Góis 1 – 14.30 km).