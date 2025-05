Rally, Evans si impone nella prima speciale del Portogallo, subito dietro Ogier

Il Mondiale 2025 si apre oggi con la quinta tappa del calendario, il Rally di Portogallo, uno dei tracciati storici di questa disciplina. È la 58esima edizione del rally lusitano che presenta ben ventiquattro tappe speciali. La Toyota arriva da un vero e proprio assolo nella tappa delle Isole Canarie, confermandosi l’indiscussa regina delle serie.

In testa al Mondiale WRC troviamo infatti il britannico Elfyn Evans che nei quattro appuntamenti iniziali ha conquistato 109 punti. In seconda posizione il suo compagno di squadra in Toyota, Kalle Rovanperä. Il finlandese, vincitore del Rally Canarie, ha totalizzato 66 punti, sette in più della Hyundai del belga Thierry Neuville, terzo in classifica con 59 punti.

L’appuntamento portoghese si è aperto con una vera e propria prova spettacolo di 2.94 chilometri. Sull’asfalto di Figueira da Foz i piloti hanno percorso i due giri della prima tappa Speciale, che inaugura un weekend ricco di impegni. Il leader del Mondiale Elfyn Evans ha conquistato la prima posizione concludendo la sua prova con il crono di 2:18.1.

Il britannico ha anticipato di due decimi il francese Sèbastien Ogier (Toyota), che ha terminato la prova con lo stesso tempo dell’estone Ott Tanak (Hyundai). Quarto il transalpino Adrien Fourmaux (Hyundai) con un distacco di 4 decimi. Completa la top 5 il belga Thierry Neuville con la sua Hyundai. Solo sesto il dominatore del Rally Canarie 2025 Kalle Rovamperä. Domani si proseguirà con le altre dieci Speciali in programma a partire dalle ore 15.00.