Rafael Nadal: “Sinner? Non ha imbrogliato, metterei la mano sul fuoco”

Sul ritorno di Jannik Sinner nel circuito ATP dopo i tre mesi di squalifica è intervenuto Rafael Nadal. Lo spagnolo, 14 volte campione al Roland Garros – Slam imminente nella stagione tennistica –, ha espresso il suo parere in un’intervista a L’Equipe: “Sono totalmente convinto che Jannik non abbia mai avuto intenzione di imbrogliare o fare qualcosa di illegale. Ne sono convinto, metterei la mano sul fuoco”.

Poi ha aggiunto: “C’è sempre molto rumore attorno a queste situazioni e, quando succedono, è un male per tutti. Per lui, che credo abbia vissuto un vero calvario nell’ultimo anno. E naturalmente anche per il tennis: questo tipo di episodi fanno male al nostro sport”.

Infine Nadal ha concluso dicendo: “Mi fido di Jannik. Ma, allo stesso modo in cui mi fido di lui, mi fido anche del sistema giudiziario”, ha aggiunto. “Non mi piace esprimere opinioni su temi che non conosco a fondo. Perciò capisco che, se il tribunale ha preso determinate decisioni, è perché disponeva di tutte le informazioni necessarie che noi non abbiamo”.