Quanti soldi ha guadagnato Simon Yates al Giro d’Italia 2025? La cifra per maglia rosa e piazzamenti

Simon Yates ha vinto il Giro d’Italia 2025. Il britannico si è reso protagonista di un magico ribaltone alla penultima tappa: dopo aver corso in maniera guardinga e senza strappare troppi consensi, ha incendiato la Corsa Rosa sul micidiale Colle delle Finestre e ha stravolto la classifica generale. Presentatosi in terza piazza a 1’21” dal messicano Isaac Del Toro, ha attaccato di forza, ha guadagnato un paio di minuti e poi ha sfruttato il lavoro di Wout van Aert per involarsi verso l’apoteosi.

Trionfo spettacolare per il capitano della Visma | Lease a Bike, che sette anni andò in crisi lungo questa salita quando indossava la maglia rosa e oggi si è completamente redendo, mettendo le mani sul suo secondo sigillo in un Grande Giro dopo aver già festeggiato alla Vuelta di Spagna. Splendido premio alla carriera per un corridore poco appariscente ma estremamente solido e oggi capace di ribaltare la situazione con un attacco mirato che ha mandato a spasso l’intera concorrenza.

Quanti soldi ha guadagnato Simon Yates vincendo il Giro d’Italia 2025? Parliamo di un assegno complessivo di 275.933 euro, che poi andrà diviso con compagni di squadra e staff in base agli accordi pattuiti da contratto. Il grosso del montepremi deriva dal primo posto in classifica generale (265.558 euro), a cui si aggiungono i riconoscimenti per i vari piazzamenti di tappa (circa 8.200 euro) e i 2.000 euro per una giornata in maglia rosa (quella di domani a Roma). Di seguito lo specchietto dettagliato sul montepremi di Simon Yates al Giro d’Italia 2025.

MONTEPREMI SIMON YATES VITTORIA GIRO D’ITALIA 2025

VITTORIA GIRO D’ITALIA 2024 (CLASSIFICA GENERALE): 265.668 euro.

TERZI POSTI DI TAPPA (1): 2.753 euro.

QUARTI POSTI DI TAPPA (1): 1.377 euro.

QUINTI POSTI DI TAPPA (1): 1.102 euro.

SETTIMI POSTI DI TAPPA (1): 826 euro.

OTTAVI POSTI DI TAPPA (1): 551 euro.

PIAZZAMENTI DI RINCALZO DI TAPPA (6 volte tra decimo e ventesimo posto): 1.656 euro.

GIORNI IN MAGLIA ROSA (1): 2.000 euro

TOTALE: 275.933 euro.