Quanti soldi ha guadagnato Perugia vincendo la Champions League di volley? Montepremi sontuoso

Perugia ha vinto la Champions League 2025 di volley maschile, trionfando a Lodz (Polonia) dopo aver sconfitto i turchi dell’Halkbank Ankara in semifinale per 3-0 e l’Aluron Zawiercie per 3-1 in un pirotecnico atto conclusivo che ha animato la Atlas Arena. La formazione umbra ha così realizzato il proprio sogno e ha conquistato il trofeo per la prima volta nella propria storia.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti si sono laureati Campioni d’Europa con pieno merito, regalandosi la grande gioia al termine di una stagione in cui non sono riusciti a difendere lo scudetto portato a casa dodici mesi fa. Il tabù continentale è stato finalmente sfatato dal sodalizio del Presidente Gino Sirci, che ha inseguito a lungo questo trofeo.

Trionfo totale per i punti fermi di questa formazione: il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Yuki Ishikawa e Oleh Plotnytskyi, i centrali Agustin Loser e Sebastian Solè, il libero Massimo Colaci. C’è però anche un interessante risvolto sotto il profilo economico: quanti soldi ha guadagnato Perugia vincendo la Champions League? Il montepremi è pari a 500.000 euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO PERUGIA VINCENDO LA CHAMPIONS LEAGUE?

500.000 euro.