Quanti soldi guadagnano Sinner e Alcaraz a Roma: le cifre per vittoria e sconfitta

Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si sfideranno nella finale del tabellone di singolare maschile degli Internazionali 2025 di tennis: il numero 1 del seeding e del mondo e la testa di serie numero 3, ma numero 2 ATP in pectore, si contenderanno il successo nel torneo di categoria ATP Masters 1000 di Roma.

Il vincitore riceverà in dote 1000 punti nel ranking ATP che verrà rilasciato domani, lunedì 19 maggio, mentre per il finalista perdente ce ne saranno 650: in palio quest’oggi, dunque, ci sono 350 punti, che però non incideranno sul piazzamento dei due tennisti in classifica, ma solo sul divario.

Anche il montepremi in denaro è differente: il campione del torneo capitolino riceverà un assegno di 985.030 €, mentre il finalista perdente incamererà 523.870 €. In ballo nel match odierno, dunque, ci saranno 461.160 € tra vincitore e sconfitto.

MONTEPREMI ATP ROMA 2025

Campione: € 985.030

Finalista: € 523.870