Quanti soldi guadagna Jasmine Paolini con la vittoria agli Internazionali d’Italia? Montepremi di lusso a Roma

Jasmine Paolini ha vinto gli Internazionali d’Italia! Le tennista toscana ha firmato la mastodontica impresa sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, alzando al cielo il trofeo più dolce della propria carriera dopo che lo scorso anno raggiunse gli atti conclusivi al Roland Garros e a Wimbledon, conquistando la medaglia d’oro nel torneo di doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra portacolori ha travolto la statunitense Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-2 e si è regalata una giornata che ricorderà per tutta la vita.

La nuova numero 4 del mondo riapre la propria bacheca per ospitare un nuovo WTA 1000, dopo che lo scorso anno aveva dettato legge sul cemento di Dubai. Una giocatrice italiana è tornata a fare festa di fronte al proprio pubblico dopo addirittura 40 anni: l’ultima rappresentante del Bel Paese a imporsi agli Internazionali d’Italia era stata Raffaella Reggi nel 1985. Inoltre la 29enne avrà la possibilità di firmare la doppietta, visto che domani tornerà in campo per giocare la finale del doppio in coppia con Sara Errani.

Si tratta di un risultato enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ricopre anche un interessante risvolto sotto il profilo economico: quanti soldi ha guadagnato Jasmine Paolini vincendo gli Internazionali d’Italia? Il montepremi è particolarmente interessante visto che stiamo parlando di 877.390 euro.

QUANTI SOLDI GUADAGNA JASMINE PAOLINI CON LA VITTORIA A ROMA

877.390 euro.