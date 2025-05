Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Roma? Montepremi sontuoso. E se batte Alcaraz…

Jannik Sinner ha sconfitto lo statunitense Tommy Paul in rimonta e si è qualificato alla finale degli Internazionali d’Italia, che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 18.00). Il fuoriclasse altoatesino ha sofferto più del previsto contro l’americano, ha perso il primo set per 6-1 ma è poi riuscito a risalire la china nonostante un piccolo problema fisico accusato nel terzo parziale e si è garantito il diritto di fronteggiare lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo.

Il nostro portacolori giocherà la prima finale della carriera sulla terra rossa del Foro Italico a Roma e riporterà il tricolore nell’atto conclusivo dopo 47 anni di assenza sul fronte maschile. Si preannuncia un confronto titanico contro l’iberico, che è stato l’ultimo in grado di battere il nostro portacolori, nella finale di Pechino dello scorso ottobre. Il numero 1 del mondo se la dovrà vedere con quello che da lunedì sarà il numero 2 del ranking ATP

Si tratta di un risultati di enorme importanza dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la finale a Roma? L’assegno previsto dagli organizzatori degli Internazionali d’Italia è particolarmente interessante visto che stiamo parlando di 523.870 euro, ma il conto corrente sarebbe ben lieto di accogliere il premio previsto per il vincitore: chi alzerà al cielo il trofeo festeggerà con 985.030 euro.

Ci riferiamo esclusivamente al riconoscimento garantito per il risultato sportivo, ma a questa somma si dovranno aggiungere gli emolumenti previsti dai vari sponsor e da altre fonti, le cui entità non sono pubblicamente note. Il nostro portacolori è tornato a smuovere il proprio bottino dopo aver scontato una squalifica di tre mesi, in questa stagione aveva portato a casa “soltanto” i due milioni di euro circa previsti per l’apoteosi agli Australian Open a fine gennaio.

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER CON LA FINALE A ROMA?

523.870 euro.

E SE VINCE IL TORNEO…

985.030 euro.