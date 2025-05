Quanti punti deve difendere Jannik Sinner al Roland Garros? E le ipotesi di guadagno turno per turno…

Jannik Sinner si presenterà con grandi ambizioni al Roland Garros, secondo Slam della stagione che andrà in scena sulla terra rossa di Parigi da domenica 25 maggio a domenica 8 giugno. Il numero 1 del mondo ha disputato la finale agli Internazionali d’Italia, perdendo in due set contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, e ora spera di farsi strada nella capitale francese, dove è atteso da un tabellone decisamente insidioso.

Il fuoriclasse altoatesino esordirà contro il padrone di casa Arthur Rinderknech, poi sarebbe atteso dal vincente del confronto tra Terence Atmane e Richard Gasquet. A seguire un ipotetico terzo turno contro il ceco Jiri Lehecka o lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, mentre agli ottavi dovrà stare molto attento al russo Andrey Rublev o al francese Arthur Fils per poi lanciarsi verso un annunciato quarto di finale durissimo contro il britannico Jack Draper.

Nella parte alta del tabellone figurano anche il tedesco Alexander Zverev, il serbo Novak Djokovic e il russo Daniil Medvedev, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz è nella parte bassa insieme allo statunitense Taylor Fritz, al norvegese Casper Ruud e a Lorenzo Musetti. Jannik Sinner spera di migliorare la semifinale raggiuta dodici mesi fa, quando si dovette arrendere al cospetto di Carlos Alcaraz. Quel risultato gli permise di guadagnare 800 punti e sarà proprio questa l’entità della cambiale che sarà chiamato a difendere.

Quanti punti può perdere o guadagnare Jannik Sinner al Roland Garros? Il numero 1 del mondo perderebbe punti in caso di eliminazione tra il primo turno e i quarti di finale, manterrebbe la sua situazione in caso di ko in semifinale, migliorerebbe il proprio status raggiungendo l’atto conclusivo o vincendo il torneo. Ricordiamo che l’azzurro svetta in testa al ranking ATP con 10.380 punti, dunque scartando gli 800 portati a casa l’anno scorso incomincerà il torneo con virtualmente 9.580 punti.

Un’eliminazione al primo turno gli farebbe perdere 790 punti e dunque chiuderebbe a 9.590, un ko al secondo turno lo farebbe scivolare di 750 punti e sarebbe numero 1 con 9.630 punti, una sconfitta al terzo turno causerebbe un ammanco di 700 punti e avrebbe all’attivo 9.680 punti, una battuta d’arresto ai quarti lo farebbe retrocedere di 600 punti e dunque arriverebbe a 9.780 punti, uno stop ai quarti di finale gli farebbe perdere 400 punti e vanterebbe 9.980 punti.

In caso di eliminazione in semifinale andrebbe in pari e sarebbe sempre numero 1 del mondo con 10.380 punti, andando in finale ne guadagnerebbe 500 e volerebbe a 10.880 punti, vincendo il torneo ne porterebbe a casa 1.200 e planerebbe a 11.580 punti.

RANKING ATP DI JANNIK SINNER AL ROLAND GARROS

Ranking virtuale a inizio Roland Garros: scarta 800 punti e inizia con 9.580 punti.

Ranking virtuale al primo turno del Roland Garros: guadagna 10 punti, 9.590 punti (-790 rispetto allo status attuale)

Ranking virtuale al secondo turno: guadagna 50 punti, 9.630 punti (-750 rispetto allo status attuale)

Ranking virtuale al terzo turno: guadagna 100 punti, 9.680 punti (-700 rispetto allo status attuale)

Ranking virtuale agli ottavi: guadagna 200 punti, 9.780 punti (-600 rispetto allo status attuale)

Ranking virtuale ai quarti: guadagna 400 punti, 9.980 punti (-400 rispetto allo status attuale)

Ranking virtuale in semifinale: guadagna 800 punti, 10.380 punti (-0 rispetto allo status attuale)

Ranking virtuale in finale: guadagna 1.300 punti, 10.880 punti (+500 rispetto allo status attuale)

Ranking virtuale con la finale: guadagna 2.000 punti, 11.580 punti (+1.200 rispetto allo status attuale)