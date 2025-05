Quante posizioni può guadagnare Cobolli al Roland Garros? Tanti in pochi punti, ma c’è lo spettro Zverev all’orizzonte

Flavio Cobolli prosegue la sua striscia positiva anche a Parigi e vince il sesto match consecutivo, liquidando in tre set il croato Marin Cilic e approdando al secondo turno del Roland Garros 2025. Il romano, reduce dalla conquista del titolo più prestigioso della sua carriera ad Amburgo, ha cominciato nel migliore dei modi il percorso nello Slam francese e spera a questo punto di ritoccare ulteriormente il best ranking.

Il 23enne azzurro, grazie all’exploit in terra tedesca, è diventato numero 26 al mondo e ha già eguagliato il risultato ottenuto un anno fa al Roland Garros, quindi d’ora in poi ogni singolo successo gli consentirebbe eventualmente di aumentare il suo bottino di punti in classifica (adesso ne ha 1920). Domani Cobolli affronterà Matteo Arnaldi in un derby che metterà in palio 50 punti e soprattutto la possibilità di sfidare il n.3 del seeding Alexander Zverev (se dovesse avanzare) ai sedicesimi.

La zona di graduatoria che presidia Flavio è molto affollata, infatti la 21ma piazza di Tomas Machac (già eliminato) sarebbe distante in questo momento solo 100 punti, ma tutto dipenderà da quanta strada faranno i vari Alexei Popyrin, Sebastian Korda, Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas. Una delle poche certezze è che Cobolli, per provare a fare breccia nella top20, dovrà arrivare come minimo ai quarti in questo torneo.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI 8 GIUGNO

Ranking lunedì 26 maggio: 1920 punti, 26° posto.

Punti da scartare lunedì 8 giugno: 50 (Roland Garros 2024).

Punti da incamerare lunedì 8 giugno: al momento 50 (Roland Garros 2025).

Ranking dopo il passaggio al secondo turno: 1920 punti, 26° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio al terzo turno: 1970 punti, 24° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 2070 punti, 21° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 2270 punti, 19° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2670 punti, 16° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 3170 punti, 10° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 3870 punti, 7° posto virtuale.