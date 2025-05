Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP? Il sorpasso su Djokovic é vicino!

Grazie al passaggio in semifinale a Roma, Lorenzo Musetti è certo di salire all’ottavo posto del ranking ATP a partire da lunedì prossimo, al rilascio della classifica mondiale ufficiale al termine degli Internazionali d’Italia.

Il piazzamento dell’azzurro potrà soltanto migliorare, in quanto nessuno degli inseguitori potrà superarlo: Musetti, invece, con l’approdo in finale sarebbe certo di superare il serbo Novak Djokovic, e si isserebbe al 6° posto, ma sarebbe 7° qualora incontrasse e perdesse in finale contro il norvegese Casper Ruud.

In caso di successo finale a Roma, invece, Musetti scavalcherebbe sia Djokovic che Ruud e si porterebbe a quota 4460, portandosi sicuramente al sesto posto: il toscano, intanto, è già certo di ritoccare il best ranking, dato che lunedì 5 maggio era salito al nono posto.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI 19 MAGGIO

Ranking lunedì 5 maggio: 3550 punti, 9° posto.

Ranking in caso di sconfitta in semifinale: 3860 punti, 8° posto certo.

Ranking in caso di sconfitta in finale: 4110 punti, 6° posto virtuale (sorpasso su Novak Djokovic, ma sarà 7° se Ruud vincerà il torneo).

Ranking in caso di vittoria del torneo: 4460 punti, 6° posto certo.