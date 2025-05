Quante posizioni guadagna Matteo Gigante nel ranking ATP? Balzo folle di 38 posizioni!

Matteo Gigante ha firmato l’impresa della vita al secondo turno del Roland Garros, sconfiggendo il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4. Il tennista italiano ha avuto la meglio sul numero 20 del mondo, riuscendo a imporsi in uno Slam dopo aver sciorinato una prestazione davvero memorabile sulla terra rossa di Parigi e proseguendo così la propria avventura con enorme caparbietà. Il 23enne proviene addirittura dalle qualificazioni e al primo turno aveva regolato il libanese Benjamin Hassan, facendo capire di essere sul pezzo e di avere i mezzi per ben figurare in campo internazionale.

Sperare nel colpaccio contro l’ellenico era davvero arduo, ma Matteo Gigante ha sovvertito tutti i pronostici e si è così regalato il terzo turno sul mattone tritato transalpino, dove ora se la dovrà vedere con lo statunitense Ben Shelton, che al primo turno aveva beffato Lorenzo Sonego al quinto set. Servirà una nuova magia per superare anche la testa di serie numero 13 del tabellone e meritarsi l’ottavo di finale dei sogni contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo ampiamente favorito contro il bosniaco Damir Dzumhur in un tabellone per lui oggettivamente molto semplice (anche se oggi ha ceduto un set all’ungherese Fabian Marozsan).

Il risultato odierno ha permesso a Matteo Gigante di operare un mostruoso balzo in avanti nel ranking ATP: ha guadagnato addirittura 38 posizioni e si è issato al 129mo posto virtuale della graduatoria internazionale con 452 punti all’attivo. Il suo best ranking è la 132ma piazza. Se dovesse riuscire a qualificarsi agli ottavi allora volerebbe a quota 552 punti e sarebbe virtualmente il numero 105 del mondo. Per entrare in top-100 per la prima volta in carriera servirebbe raggiungere i quarti di finale, dunque battere Alcaraz con buona probabilità: volerebbe a 752 punti per l’82mo posto virtuale.