Con una vittoria, Jasmine Paolini può diventare la n.4 al mondo. Cosa le manca per realizzare il sogno!

Jasmine Paolini si sta rendendo protagonista di una meravigliosa cavalcata sulla terra rossa di Roma e si è qualificata alla finale degli Internazionali d’Italia. La tennista toscana ha travolto in maniera perentoria la statunitense Peyton Stearns, imponendosi con lo schiacciante punteggio di 7-5, 6-1, e meritandosi così il diritto di disputare l’atto conclusivo al Foro Italico, in programma sabato 17 maggio (ore 17.00) contro la vincente della sfida tra la cinese Qinwen Zheng e la statunitense Coco Gauff.

Il risultato odierno è di estrema importanza per il ranking WTA della nostra portacolori, che si è assicurata di restare quantomeno numero 5 del mondo: la finalista di Wimbledon e Roland Garros aveva incominciato il torneo nella Capitale al quinto posto della classifica internazionale e di sicuro non verrà sorpassata dalle più immediate inseguitrici, anzi ora il divario si è fatto interessante nei confronti della russa Mirra Andreeva (4.986).

Jasmine Paolini ha guadagnato 650 punti grazie a questa cavalcata e si è così issata a quota 5.515 punti, mettendosi in corsia di sorpasso: se infatti dovesse alzare al cielo il trofeo volerebbe a 5.865 e supererebbe la polacca Iga Swiatek (5.838), diventando così la numero 4 del mondo. Al comando resterà la bielorussa Aryna Sabalenka (10.683) davanti alle statunitensi Coco Gauff (6.603, 6.863 con la finale e 7.213 vincendo il torneo) e Jessica Pegula (6.308).

RANKING WTA JASMINE PAOLINI

Ranking WTA al 5 maggio: quinta con 4.875 punti.

Ranking WTA con la finale a Roma: quinta con 5.515 punti.

Ranking WTA con l’eventuale vittoria a Roma: quarta con 5.865 punti.