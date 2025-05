Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nel ranking ATP? Sorpasso su Tsitsipas! E che svolta se battesse Zverev…

Flavio Cobolli si è aggiudicato in quattro set il derby azzurro con Matteo Arnaldi e ha conquistato il pass per i sedicesimi di finale al Roland Garros 2025. Il romano ha conquistato così il settimo successo consecutivo dopo i cinque match vinti che gli hanno consentito di trionfare la scorsa settimana all’ATP 500 di Amburgo, a testimonianza di un ottimo stato di forma.

Il 23enne nativo di Firenze ha già eguagliato il suo miglior risultato Slam in carriera (aveva raggiunto il terzo turno a Melbourne e New York nel 2024), facendo però un passo avanti rispetto alla passata edizione del Major francese sulla terra battuta e garantendosi in questo modo di accumulare come minimo 50 punti aggiuntivi per la sua classifica.

Cobolli, fresco di best ranking da numero 26 al mondo, è già certo del sorpasso su Stefanos Tsitsipas (il greco è stato eliminato da Matteo Gigante) e ha quindi grandi chance di aggiornare la sua miglior posizione di sempre nella graduatoria ATP. Una vittoria ai sedicesimi sul n.3 del seeding Alexander Zverev lo proietterebbe a ridosso della top20, con all’orizzonte un match tutt’altro che impossibile agli ottavi contro uno tra l’olandese Tallon Griekspoor e l’americano Ethan Quinn che potrebbe valere a quel punto l’ingresso tra i migliori 20 del ranking.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI 9 GIUGNO

Ranking lunedì 26 maggio: 1920 punti, 26° posto.

Punti da scartare lunedì 9 giugno: 50 (Roland Garros 2024).

Punti da incamerare lunedì 9 giugno: al momento 100 (Roland Garros 2025).

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 1970 punti, 25° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 2070 punti, 21° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 2270 punti, 19° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2670 punti, 17° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 3170 punti, 11° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 3870 punti, 7° posto virtuale.