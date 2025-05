Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nel ranking ATP con i quarti ad Amburgo. Fuori tempo massimo per la testa di serie al Roland Garros

Flavio Cobolli si sta ritrovando al torneo ATP 500 di Amburgo, dove ha sconfitto nell’ordine l’ucraino Vitaliy Sachko e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, meritandosi così l’approdo ai quarti di finale sulla terra rossa della località tedesca. Il 23enne, reduce dalle premature eliminazioni agli Internazionali d’Italia e al Challenger di Torino, se la dovrà ora vedere con lo spagnolo Roberto Bautista Agut e spera in un nuovo guizzo per trovare fiducia in vista del Roland Garros, secondo Slam della stagione che scatterà domenica 25 maggio.

Grazie ai risultati conseguiti in terra teutonica, il tennista italiano ha guadagnato un paio di posizioni nel ranking ATP virtuale e si è issato al 33mo posto con 1.520 punti all’attivo. Il nostro portacolori potrebbe migliorare ulteriormente la propria situazione se dovesse farsi strada sul mattone tritato in Germania: con l’eventuale semifinale volerebbe a quota 1.620 punti, utili per il 32mo posto virtuale; con l’eventuale finale si isserebbe a 1.750 punti e supererebbe Matteo Berrettini, con un potenziale 27mo posto; alzando al cielo il trofeo volerebbe a 1.920 punti e sarebbe virtualmente numero 26 del mondo.

Comunque vada, Flavio Cobolli non sarà testa di serie al Roland Garros. Anche se dovesse rientrare tra i migliori 32, infatti, non godrebbe di quello status a Parigi perché la entry-list è già definita e il sorteggio avrà luogo giovedì 22 maggio in vista dell’inizio del torneo previsto per domenica. L’azzurro potrebbe però giocare nella capitale francese da numero 3 d’Italia alle spalle soltanto di Jannik Sinner (primo nel ranking ATP) e di Lorenzo Musetti (settimo).

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking ATP al 19 maggio: 35mo con 1.480 punti.

Ranking ATP virtuale con i quarti ad Amburgo: 33mo con 1.520 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale ad Amburgo: 32mo posto con 1.620 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale ad Amburgo: 27mo con 1.750 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria ad Amburgo: 26mo con 1.920 punti.