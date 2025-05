Quando torna in campo Jasmine Paolini? Subito la finale di doppio, poi Parigi e la stagione su erba

Un sogno diventato realtà. Jasmine Paolini ha riscritto la propria storia e quella del tennis italiano quest’oggi a Roma. Sul campo centrale del Foro Italico la toscana ha sconfitto la prossima n.2 del mondo, Coco Gauff, nell’atto conclusivo degli Internazionali d’Italia. Col punteggio di 6-4 6-2 l’azzurra ha dato una dimostrazione di forza tecnica e tattica, dominando la partita e festeggiando un successo del tutto inatteso.

Due settimane straordinarie per Jasmine che, domani (dalle ore 12.00), ha l’opportunità di regalarsi un’altra grande soddisfazione. In coppia con Sara Errani, la n.4 del ranking affronterà la finale del doppio femminile contro la coppia Kudermetova/Mertens. Una sfida complicata, ma le campionesse olimpiche hanno voglia di concedere il bis nella Città Eterna, ricordando il successo del 2024.

Per Paolini, dunque, le prospettive in vista dei prossimi impegni si fanno ambiziose e le “cambiali” in classifica, pensando ai risultati eccezionali dell’anno passato, possano far meno paura. Finalista l’anno scorso a Parigi, la nostra portacolori si presenterà al Roland Garros (25 maggio-8 giugno) con tanta fiducia e voglia di far bene, avendo dimostrato di potersela giocare ai massimi livelli.

E poi ci sarà la stagione sull’erba. Probabile che la tennista nostrana segua il medesimo percorso di 12 mesi, ovvero affrontare prima di Wimbledon (30 giugno-13 luglio) il WTA500 di Eastbourne (23-28 giugno), dove nel 2024 raggiunse la semifinale, venendo sconfitta dalla russa Daria Kasatkina, senza chiaramente dimenticare lo straordinario cammino nei Championships (finale). A questo punto, non resta che godersi lo spettacolo.